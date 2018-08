Margrit Stadler-Egli Vizepräsidentin, Bazenheid

Ich bin seit 2005 als Vizepräsidentin im Beirat von OhO, also seit der Gründung der Weihnachtsaktion. An OhO schätze ich besonders die unbürokratische Hilfe für Menschen in unserer nächsten Nähe.



Als ich im Jahr 2005 für die Mitarbeit im Beirat angefragt wurde, war ich für ein Jahr Präsidentin des Kantonsrates St. Gallen, welchem ich während 19 Jahre für die CVP angehörte. Ich bin seit 2000 Mitglied und Vizepräsidentin des Administrationsrates des Kath. Konfessionsteils und in dieser Funktion Schulratspräsidentin der Kath. Kantonssekundarschule St. Gallen, der flade. Ich wohne in Bazenheid, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und zwei Grosskinder. In der Freizeit spiele ich leidenschaftlich gerne Theater mit den Theaterladies Bazenheid und singe im Kirchenchor.