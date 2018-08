Jürg Baumann St. Gallen

Ich führte während 30 Jahren eine eigene Zahnarztpraxis in St.Gallen, bin Vater von vier erwachsenen Kindern und lebe mit meiner Partnerin in St.Gallen.



Seit 2012 bin ich als Beirat und Fachexperte für zahnärztliche Fragen zuständig, speziell für die Abklärung von aufwändigen Behandlungen.



Der OhO Beirat arbeitet intensiv während der Weihnachtszeit für die Spendenaktion des Tagblattes und ermöglicht Personen in wirtschaftlichem Notstand zu helfen. Gerne nutze ich als Beirat einen Teil meiner Pensionszeit, um mich diesem sozialen Engagement zu widmen.



Ich lerne gerne fremde Kulturen und ihre Menschen kennen, wofür ich nun im „Unruhe-/Ruhestand“ mehr Zeit habe. Dabei bieten sich mir Möglichkeiten, internationale Entwicklungsprojekte kennen zu lernen und zu fördern. Ich schätze den interessanten Meinungsaustausch, speziell im sehr aufgeschlossenen Team von OhO.