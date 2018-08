Arthur Bolliger Teufen

Ich bin seit 2016 Mitglied des Beirates. Ich sehe darin die Chance, dort zu helfen, wo die Not oft am wenigsten sichtbar ist: in der Ostschweiz, wo es trotz Wohlstand Bürgerinnen und Bürger gibt, denen es am Notwendigsten fehlt.



Wohnhaft in Teufen / AR, führte ich während mehr als 20 Jahren die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG als CEO.

Heute bin ich aktiv als Verwaltungsrat verschiedener Unternehmen, wie z.B. Banque Cramer & Cie SA, Genf, Klingelnberg AG, Zürich sowie eines Family Office und als Fachbeirat der Zürcher Hochschule der Künste. Ausserdem gehöre ich dem Stiftungsratsausschuss von Swisscontact, Zürich, an. Im Rahmen meiner politischen Tätigkeit war ich Mitglied des Kantonsrates von Appenzell Ausserrhoden und Präsident der FDP AR.