Andreas Zeller Flawil

Ich bin seit 2014 Mitglied des OhO-Beirates. Nach Abschluss der Studien an der Universität St. Gallen führte ich über viele Jahre eine Sozialversicherungsanstalt und war zeitweise auch beratendes Mitglied der Eidg. AHV/IV-Kommission. Nebst meiner beruflichen Tätigkeit war ich stets eng mit der Politik verbunden. Ich präsidierte die FDP des Kantons St. Gallen, gehörte dem St. Galler Kantonsrat an und war Mitglied des Nationalrates.



Ich bin verheiratet, wohne in Flawil und bin Vater zweier erwachsener Adoptivkinder aus Brasilien. Aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen weiss ich, dass es trotz gut ausgebauter Auffangnetze auch bei uns finanzielle Notlagen gibt, für die keine offizielle Unterstützung vorgesehen ist. Diese Tatsache begründet meine Motivation, mich bei OhO zu engagieren.