Anders Stokholm Vizepräsident, Frauenfeld

Ich bin seit 2013 im Beirat und nun Vizepräsident des Beirates. Meine Motivation besteht hauptsächlich darin, dass ich bei OhO unbürokratisch Menschen in Not Hilfe leisten kann.



Ich wohne in Frauenfeld, bin mit Vera Stokholm-Kirchrath verheiratet und Vater von zwei Söhnen (Kaj Nikolai, Jg. 1995; Jan Sergej, Jg. 1999) Von 1991 bis 1998 amtete ich als reformierter Pfarrer in der Kirche Burg, Stein am Rhein, und war anschliessend als Redaktor bei der Reformierten Presse tätig. Von 2002 bis 2008 war ich Geschäftsführer der Stiftung Zukunft Thurgau und schliesslich bis 2015 Direktor des Sozialversicherungszentrum Thurgau (vormals Amt für AHV und IV).

Als Gemeindeammann in Eschenz und Mitglied des Grossen Rates des Kantons Thurgau sammelte ich politische Erfahrungen. Seit 2015 bin ich Stadtpräsident in Frauenfeld. Ich bin Präsident des Vereins Pro Juventute Schaffhausen/Thurgau und im Stiftungsrat Wohnheim Sonnenrain, Zihlschlacht.