Interview Sonnige Grüsse aus dem Lager Sommerzeit, Lagerzeit- auch für Laura Grob. Die Hauptleiterin des Pauluslagers Gossau hat sich als Erste beim "Lagerblog" angemeldet. Sandra Metzger

Was haben Sie neulich zum ersten Mal ausprobiert?

Als Hauptleiterin das Pauluslager Gossau zu organisieren - von der Reservation des Lagerhauses bis hin zu den Reisecars, für 12 Leiter und über 60 Kinder.

Was ist Ihr Lieblingswort?

Bitte. Wenn man es sagt, weiss man, dass man jemandem helfen konnte.

Die 18-jährige Gossauerin Laura Grob (links) ist angehende PH-Studentin in Rorschach. (Bild: zVg)

Was ist Ihre Lieblingsserie?

«Pretty Little Liars». Dabei versuchen vier Mädels einen mysteriösen Fall zu lösen – sehr spannend!

Welches Talent würden Sie gerne noch haben?

Schön zeichnen können.

Was war früher Ihr liebstes Schulfach?

Turnen. Ich habe mich schon immer gerne bewegt. Und beim Turnen gibt’s nicht so viele Regeln wie in Mathe.

(Bild: zVg)

Was haben Ihre Eltern früher immer zu Ihnen gesagt?

Nicht später, sondern jetzt!

Haben Sie einen Tick?

Nein, eher ein Ritual. Ich trinke immer eine Tasse Tee, bevor ich ins Bett gehe.

In welche Epoche oder in welches Jahrhundert würden Sie gerne mit einer Zeitmaschine reisen?

Am liebsten in die Zukunft. Ich bin extrem darauf gespannt, was mich in den nächsten Jahren erwartet.

Was haben Sie immer in Ihrem Kühlschrank?

Fleisch – vor allem Aufschnitt.

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Wie geht es Dir?