Der Lagerblog ist gestartet Auch in diesem Jahr führen die Tagblatt Medien zusammen mit den langjährigen Sponsoren Ramseier und dem Migros Kulturprozent den Lagerblog durch. Elias Pfändler

Lagerblog 2017 Jubla Romanshorn

Über 130 Lager dürfen wir in diesem Sommer durch ihre Lagerabenteuer begleiten. Sie werden während rund fünf Wochen ihre schönsten Erlebnisse in Form von Text, Bild und Video mit uns teilen.



Täglich finden Sie die neuesten Einträge der Lager auf dem Lagerblog online. Den Migros Kulturprozent-Fotowettbewerb können Sie ab diesem Jahr neu auf der Instagramseite des Lagerblog mitverfolgen und mit einem Like für Ihren Favoriten voten.