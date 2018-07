Der Lagerblog im TV Der Lagerblog ist corssmedial. So findet er nicht nur in der Zeitung, auf Social media und online statt, sondern auch im Fernsehen auf TVO. Elias Pfändler

In der kommenden Woche strahlt Tele Ostschweiz am Montag, Dienstag und von Donnerstag bis Samstag täglich Lagerberichte aus.



Wir durften die Zauberschüler des Blaurings Wittenbach kennen lernen und mit ihnen einen Tag im Lager in Andwil verbringen. Ebenfalls verbrachten wir einen Tag mit Asterix und Obelix im Lager der JuBla Andwil-Arnegg in Dozwil.