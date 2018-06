Fiaker Wien

AboPLUS Wien im Sommer ab Altenrhein 9 Sondertermine: Flug ab Altenrhein, 2 Nächte im 4-Sterne-Hotel, Transfers, grosses Leistungspaket und geführte Ausflüge. Als Abonnent profitieren Sie exklusiv von CHF 60.- Rabatt.

In Zusammenarbeit mit High Life Reisen erhalten Sie die Möglichkeit, die traumhafte Stadt Wien intensiv und bequem während einer geführten Erlebnisreise kennenzulernen. Vor Ort erwartet Sie der absolute Wien-Profi Walter Schindl und zeigt Ihnen die Walzerstadt von den schönsten Seiten. Wien steckt voller Geschichte und Traditionen, voller Charme und Schmäh und ist dennoch auch eine moderne Grossstadt.

Lassen Sie sich von uns in diese faszinierende Metropole entführen!



Inkludierte Leistungen

Hin- und Rückflug

Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren

Flughafen-Parkplatz in Altenrhein

1 Gepäckstück bis max. 20 kg + 8 kg Handgepäck pro Person

Transfers in Wien: Flughafen – Hotel – Flughafen

2 Übernachtungen im Intercity Hotel Wien****

2× reichhaltiges Frühstücksbuffet

Ticket für öffentliche Verkehrsmittel für den gesamten Aufenthalt

Informative grosse Stadtrundfahrt (in Kombination mit dem Flughafentransfer)

Geführter Stadtspaziergang

Eintrittskarte Schloss Schönbrunn Imperial Tour

Eintrittskarte Kaiserliche Schatzkammer

Begleiteter Heurigenabend mit Bus-Panoramafahrt (Essen zahlbar vor Ort)

Gratis 1/4l Wein beim Heurigen (bei Konsumation)

Stadtplan und Informationsmaterial

Termine

Jeweils 3 Tage / 2 Nächte

Mi. 11.7. – Fr. 13.7.

Mi. 18.7. – Fr. 20.7.

Mi. 25.7. – Fr. 27.7.

Mi. 1.8. – Fr. 3.8.

Mi. 8.8. – Fr. 10.8.

Di. 14.8. – Do. 16.8.

Mi. 22.8. – Fr. 24.8.

Mi. 29.8. – Fr. 31.8.

Mi. 5.9. – Fr. 7.9.



Preise Preis pro Person im Doppelzimmer CHF 599.–

für Nichtabonnenten CHF 659.–

Zuschlag Einzelzimmer nur CHF 130.–

Buchung und Information

High Life Reisen, Am Flughafen Altenrhein

Tel. 071 886 60 88, info@highlife.at

www.highlife.travel

und in allen Reisebüros in der Ostschweiz



Promotionscode: ABOPLUS



Hier geht es zum detaillierten Reiseprogramm.

