AboPLUS Hirschen Wildhaus - Schlafen Sie in neuen Federn Hüpfen Sie in neue Federn und schlafen Sie so richtig aus! Als Abonnent profitieren Sie von einem exklusiven Spezialangebot.

Willkommen im 3 Sterne Hotel Hirschen Wildhaus! In der sechsten Generation geführt, finden Sie echte, ehrliche Gastfreundschaft und Raum zum Entspannen. Andrin Schweizer, bekannt von Happy Day, hat unsere neuen Zimmer designt. In unserem Steak-Huus leben wir noch den Spirit von Grosi Walt und in der Bar «Chrüter & Choller all Bourbon Blues Bar » können Sie den Genuss der grossen weiten Whisky-Welt schmecken. Zur Entspannung mit Gipfelblick laden wir Sie in unserer Wellness-Attika ein. Nehmen Sie sich Zeit!

Lassen Sie sich begeistern und profitieren Sie von bis zu 50% Rabatt zum Kennenlernen!



Programm

Zwei Übernachtungen im neuen Superior Doppelzimmer mit Churfirsten- oder Parkblick ( je nach Verfügbarkeit)

Grosi Walt’s 7-Gipfelfrühstück vom Buffet

Erfrischender Willkommensdrink bei der Anreise

4-Gang Steak-Huus Menu

Nutzung der Wellnessattika mit Sprudelbad, Sauna, Dampfdusche und Kneippbecken

3-Tage OSKAR (Ostschweizer Gästekarte)

Das AboPLUS-Angebot

Mid-Week (So-Do) CHF 290.– statt 400.–

Weekend (Fr-So) CHF 350.– statt 500.–

Exklusive Kur- und Tourismustaxe CHF 4.50 Parkplatz CHF 8.–/Nacht Zuschlag Einzelbelegung: CHF 50.– Verlängerungsnacht zu CHF 100.– pro Person im Doppelzimmer

Gültigkeit

Das Angebot ist gültig bis 31. Oktober 2018, je nach

Verfügbarkeit

Sperrdaten: Wildhaus Open Air 6.–8. Juli 2018

Reservation

Anfragen und Buchungen mit Angabe des Promotionscodes

«AboPLUS» unter:

Hirschen Wildhaus

T +41 71 998 54 54

info@hirschen-wildhaus.ch

www.hirschen-wildhaus.ch