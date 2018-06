Explora: Im Reich der Lichter CHF 6.– Gutschein für Abonnenten Live-Multimediareportage von Stefan Forster

Stefan Forster ist ein absoluter Spezialist für besondere Lichtstimmungen abseits der touristischen Hotspots. Über 50 Mal reiste der Schweizer Berufsfotograf und Abenteurer in den Norden Europas und erlebte die grandiose Natur von Island, Grönland und Norwegen in all ihren Facetten. Besonders spektakuläre Blickwinkel gelingen ihm durch die moderne Technik der Luftfotografie mit Multikoptern.



Stefan Forster sieht sich selbst als Jäger für seltene Lichtstimmungen und Momente. Schon im Alter von 18 Jahren ist er im Alleingang mit über 30 Kilogramm auf dem Rücken wochenlang durch das Isländische Hochland gewandert, hat Gletscher überquert, tiefe Flüsse gefurtet – und hat in der Einsamkeit seine Liebe zur Fotografie entdeckt. Das wechselhafte Wetter, die im Sommer nicht untergehende und im Winter tief stehende Sonne verwandeln den Norden Europas in ein Paradies intensiverer Lichtstimmungen. Paddeln Sie mit Forster im Kayak entlang der Küste Grönlands um gewaltige Eisberge, fliegen Sie durch die Gletscherspalten des grössten Plateaugletschers Europas, pirschen Sie sich am Inlandeis von Grönland an eine wilde Herde Moschusochsen an oder fahren Sie mit dem Superjeep durch tiefe, reissende Gletscherflüsse. Der Vortrag ist vollgepackt mit spannenden Geschichten zur Entstehung einmaliger Bilder und Videoaufnahmen. Lassen Sie sich vom 31-jährigen Ostschweizer zu eigenen Reisen motivieren und entdecken Sie die Wunder Skandinaviens mit den Augen eines Fotografen.



Das AboPLUS-Angebot

Schaan, Saal am Lindaplatz Mi, 7.2.2018, 19.30 Uhr

Rorschach, Carmen Würth Saal Sa, 10.2.2018, 19.30 Uhr

Wil/SG, Stadtsaal Di, 13.2.2018, 19.30 Uhr



Ticketpreis Kat. A, B, D CHF 22.– statt 28.–

Ticketpreis Kat. C CHF 28.– statt 34.–



Einlösen

Vorverkauf unter www.explora.ch (Auswahl «aboplus»-Vergünstigung) sowie an der Abendkasse (ab 45 min vor Vorstellungsbeginn).





Am Anlass muss zwingend das Zeitungsinserat mitgebracht werden. Angebot ist nur mit diesem Gutschein gültig!

Hier PDF downloaden





Weitere Informationen

Das Angebot ist nicht mit anderen Vergünstigungen kumulierbar.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.explora.ch



Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten für Marketingzwecke und zur Kundenpflege verwendet sowie mit anderen Daten angereichert werden dürfen. Ihre Daten können zu diesen Zwecken auch innerhalb der NZZ-Mediengruppe weitergegeben und verwendet werden.