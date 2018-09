AboPLUS «Die Rache der Fledermaus» mit 20% Rabatt für Abonnenten Eine liebenswerte Abrechnung mit Johann Strauss im Casinotheater Winterthur. Als Abonnent profitieren Sie von einem exklusiven Spezialangebot.

So etwas haben Sie noch nie gesehen, geschweige denn gehört: Johann Strauss’ berühmtestes Werk «Die Fledermaus» ohne Geigen und ohne Plüsch, dafür mit Bass, Gitarre und schrägen Rhythmen. Das Casinotheater bringt den Klassiker in einer Form auf die Bühne, die Liebhaber und Hasser von Operetten gleichermassen zu begeistern vermag.



In der Geschichte um Vergnügungssucht, Schadenfreude und elende Besäufnisse singen, spielen und betrügen Tobias Bonn und Christoph Marti (Geschwister Pfister) als übersättigtes Ehepaar Gabriel und Rosalinde, während Stefan Kurt (Papa Moll) als dauerbesoffener Gefängniswärter Frosch durch das Geschehen stolpert. Musik und Figuren wirbeln wild durch sämtliche Epochen, von der Belle Époque bis zur Hippie-Zeit.

Lassen Sie sich begeistern und profitieren Sie von 20% Rabatt!



Donnerstag, 6. September

Mittwoch, 12. September

Donnerstag, 13. September

Mittwoch, 19. September

Donnerstag, 20. September

Mittwoch, 26. September

Donnerstag, 27. September

Preise 1. Kat. CHF 80.- statt CHF 100.-

2. Kat. CHF 56.- statt CHF 70.-

3. Kat. CHF 44.- statt CHF 55.-



