«Sie liessen uns einfach rein»: Deutsche Band gibt illegales Konzert am Open Air St.Gallen Am St.Galler Open Air sind die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch. Eine Punkband aus dem Allgäu wagte das Unmögliche und fuhr unerlaubt mitten auf das Gelände, um ein Konzert zu spielen: auf dem fahrenden Anhänger. Der Festivaldirektor und der Sicherheitschef hatten keine Freude. Raphael Rohner/Andri Rostetter

Ein Konzert der besonderen Art: «Stepfather Fred» bei ihrem illegalen Auftritt.

Einer der amüsantesten Open-Air-Momente bislang war der Überraschungsauftritt der Punkband «Stepfather Fred». Die fidelen Allgäuer schafften es am Freitag mit ihrem Anhänger kurz vor halb neun an sämtlichen Checkpoints und Sicherheitsleuten vorbei bis auf die Festival-Hauptader zwischen den grossen Bühnen und spielten ein Spontankonzert. Die Leute feierten das Konzert, und die Band gab ihre Lieder zum besten.



Nach dem zweiten Song kam ein sichtlich genervter Mann in Hemd und Sandalen anmarschiert und rief: «Schluss jetzt!» Darauf fragte der Bassist vom Wagen herunter: «Wer bist denn Du?». Der Mann in Sandalen war niemand Geringeres als Christof Huber, der Festivaldirektor höchstpersönlich: «Ich bin der Festivalchef.» Kurz darauf wurde das Spontankonzert der Punkmusiker auf ihrem Anhänger beendet. Die Band fragte Huber, ob sie vielleicht nächstes Jahr auftreten dürfe. Huber antwortete: «So sicher nicht!»



Doch wie haben es die Musiker mit ihrem Bandbus und der Bühne auf dem Anhänger auf das Gelände geschafft? «Na, wir sehen halt aus wie ‘ne Band. Sie liessen uns einfach rein», sagte der Bassist mit Schalk und verschmitzem Lächeln.