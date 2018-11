Zürich: Mann klaut Auto und liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Freitagabend einen Autofahrer nach einer Verfolgungsjagd in Zürich verhaftet. Der Mann hatte das von ihm gelenkte Fahrzeug zuvor ab einer Unfallstelle in Kilchberg ZH gestohlen.