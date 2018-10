Zeitumstellung: Die Uhr auf Schlafentzug gestellt

Die Abschaffung der Zeitumstellung lässt vorerst auf sich warten. Der Grund: Die EU-Mitgliedstaaten schaffen es nicht, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Manche wie Finnland wollen die Abschaffung unbedingt, manche wie Griechenland wollen daran festhalten. Und dann stellt sich die Frage: Ewige Sommerzeit oder ewige Winterzeit? «Die EU-Kommission rührt das Dossier nicht an», beklagt sich ein EU-Diplomat. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wisse, dass man sich hier leicht die Finger verbrennen könne. Die Zeit ist immerhin klare Nationalstaaten-Kompetenz. Für ein optimales Funktionieren des Binnenmarktes wäre es gut, wenn zwischen Warschau und Madrid wie heute dieselbe Zeitzone herrscht. Dass es mit einer Einigung bis zur EU-Wahl im Frühling klappen wird, gilt als ausgeschlossen. Ein Kompromiss könnte so aussehen: Die EU-Staaten beschliessen, die Zeitumstellung bis in drei Jahren abzuschaffen. In der Zwischenzeit überlegt man sich, wie.

Und was würde die Schweiz tun? Mit dieser Frage beschäftigt sich Bundesbern erst hinter den dicken Bundeshausmauern. «Wir haben abgeklärt, welche Schritte wir je nach EU-Entscheid einleiten müssten», sagt Jürg Nieder­hauser vom Eidgenössischen Institut für Meteorologie. Die Verwaltung hat eine Zeitblende erstellt, an welche sich der Bundesrat richtet, sobald klar ist, in welche Richtung die EU gehen will. «Die Schweiz wird sich an den Nachbarländern orientieren», sagt Niederhauser. Sollte die EU die Zeitumstellung abschaffen, wäre es also wahrscheinlich, dass die Schweiz nachzieht. Die wohl direkt an die Nachbarstaaten gekoppelte Frage wäre dann, ob man sich für die ewige Sommer- oder Winterzeit entscheidet. Da die EU-Staaten bei der Zeitzonenwahl frei sind, wären beide Szenarien möglich. Zurück zur Normalzeit (Winterzeit) zöge einen einfachen politischen Prozess nach sich. Hierzu müsste der Bund bloss die Sommerzeitverordnung aufheben. Für die ewige Sommerzeit bräuchte es eine Gesetzesänderung, da aktuell die mitteleuropäische Zeit als Normalzeit (Winterzeit) im Gesetz verankert ist. Dass die Schweiz keine Zeitinsel sein will, betonte der Bundesrat in jüngster Vergangenheit immer wieder. Seit Jahren versucht nämlich die SVP-Nationalrätin Yvette Estermann mit Vorstössen, ein Ende der halbjährlichen Zeitverschiebung zu erwirken. Die Luzernerin blieb aber stets eine Einzelkämpferin und wäre es wohl auch mit ihrer noch offenen Motion – «Schluss mit der Zeitumstellung!» – gewesen. Ihr ewiger Wunsch könnte sich nun dank Brüssel doch noch erfüllen. (rhe/yas)