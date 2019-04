Ein Arbeiter auf einer 5G-Antenne.

Video Wohnen Sie neben einer 5G-Antenne? In der Schweiz sind bereits über 300 5G-Antennen installiert. Sie sind jedoch noch nicht alle in Betrieb. Sandra Hildebrandt, Léandre Duggan, Detlev Munz

Auf der Website des Bundesamtes für Kommunikation sind alle Telefonantennen markiert, jene, die 5G übertragen, aber auch 3G- oder 4G-Antennen. Die 5G-Antennen von Swisscom, die seit Mittwoch in Betrieb sind, senden aber vorerst noch auf 4G+ Frequenzen.

An 102 Standorten in 54 Ortschaften wie Zürich, Bern, Basel, Genf und Lausanne, soll 5G in Betrieb genommen werden. In den vergangenen Wochen haben die Kantone Waadt, Genf und Jura den Bau neuer Antennen sistiert.