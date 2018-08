Bundesrätin Leuthard in China: «Wir Schweizer sind oft zu vorsichtig»

Zwei Tage lang waren Bundesrätin Doris Leuthard und eine Delegation von Schweizer Wirtschaftsvertretern in China unterwegs, um Unternehmen zu besuchen, die in der Digitalisierung führend sind. Unter den Wirtschaftsvertretern befanden sich unter anderem die Verwaltungsratspräsidenten von Swisscom und Sunrise, Hansueli Loosli und Peter Kurer, sowie SBB-Chef Andreas Meyer. Das Reiseprogramm war höchst intensiv: Firmenbesuche, Austausch mit Behörden, das Projekt eines Nullenergiehauses in China mit Schweizer Technologie vorantreiben, und dazwischen Carfahrten in den oft verstopften Strassen von Hongkong (8 Millionen Einwohner) und Shenzhen (20 Millionen), der Boomstadt des chinesischen «Silicon Valley». Leuthard ging in ihrer Rolle auf: Die Bundesrätin hörte zu, stellte den Chefs chinesischer IT-Konzerne wie Huawei und Tencent Fragen, sorgte mit einem Spruch für Lacher, band die mitgereisten Schweizer Wirtschaftsvertreter in die Diskussion ein. Und sie vergass dabei auch nicht zu erwähnen, wie attraktiv und innovativ der Digitalstandort Schweiz ist. «Die Beziehungen zu China sind hervorragend», bilanzierte Leuthard. «Und davon profitiert unser Land wirtschaftlich und technologisch», so die Bundesrätin. Für Schweizer Unternehmen wird China als Technologielieferant immer wichtiger. Leuthard begrüsst es, dass die einseitige Abhängigkeit von amerikanischen IT-Lieferanten vorbei ist und es mittlerweile sowohl bei Hardware wie auch bei Software oft ebenbürtige chinesische Konkurrenzangebote gibt. Die Delegation besuchte das aufstrebende Technologieunternehmen Huawei, mit dem Swisscom ebenso wie Sunrise zusammenarbeiten, unter anderem bei der 5G-Technologie. Dieses superschnelle drahtlose Internet, über das sich ganze Kinofilme innert Sekundenschnelle aufs Smartphone laden lassen, soll in der Schweiz ab Anfang des Jahres 2020 verfügbar sein. Huawei gehört zu den Promotoren der 5G-Technologie und versucht, diese weltweit zum Standard zu machen – gegen den Widerstand der Amerikaner. Diese haben das chinesische Unternehmen unter anderem wegen Spionageverdachts gebannt. In der Schweiz plant Huawei zwei Forschungszentren, in Zürich sowie in Lausanne, und arbeitet dafür mit der ETH zusammen. Weiter besuchte die Schweizer Delegation während ihrer Reise den Internetkonzern Tencent, der Social-Media-Apps anbietet, die in China über eine Milliarde Nutzer haben. (red)