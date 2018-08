Alt Bundesrat Arnold Koller: «Die EU sitzt am längeren Hebel»

Der Innerrhoder Arnold Koller ist am 29. August 1933 geboren. Er studierte Wirtschafts- und Rechtswissenschaften in St. Gallen und Freiburg. 1972 wurde er Professor für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht an der HSG. Von 1971 bis 1986 gehörte der zweifache Familienvater dem Nationalrat an, ehe er in den Bundesrat gewählt wurde. Von 1987 bis 1989 stand er dem Militärdepartement vor, von 1989 bis 1999 dem Justiz- und Polizeidepartement. 1990 und 1997 war er Bundespräsident. (ar)