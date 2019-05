«Winti-Fraue figgä und verhaue»: Fans des FC Schaffhausen sorgen für Eklat Empörende Vorkommnisse in der Challenge League: Anhänger des FC Schaffhausen haben beim Auswärtsspiel in Winterthur ein frauenfeindliches, gewaltverherrlichendes Transparent gezeigt. Die Reaktionen fallen deutlich aus. Daniel Walt

Im Normalfall gehen Spiele in der zweithöchsten Liga des Schweizer Fussballs ohne grosse mediale Nebengeräusche über die Bühne. Es sind meistens gewaltbereite Anhänger von Clubs wie dem FC Zürich, dem FC Luzern oder dem FC St.Gallen, die für Negativschlagzeilen sorgen. So auch am vergangenen Wochenende: Chaoten aus dem Umfeld des FC St.Gallen griffen nach dem Auswärtsspiel beim FC Zürich Busse und Polizeiautos an.

Doch nun hat auch die Challenge League ihren Eklat: Beim Auswärtsmatch ihrer Mannschaft in Winterthur hissten Fans des Schaffhausen ein Transparent mit frauenverachtendem und gewaltverherrlichendem Inhalt:

(Bild: Toja Rauch/Facebook)

Toja Rauch, Spielerin des FC Winterthur, postete das Foto auf Facebook und gab ihrer Empörung über die Geschehnisse Ausdruck. Ihren Worten nach zu war das Transparent der Schaffhauser Anhänger die Antwort auf eine vorgängige Aktion der Winterthur-Fans bei einem Spiel in Schaffhausen. Dort zeigten die FCW-Anhänger laut Rauch ein Transparent mit der Aufschrift «D Winti-Fraue händ meh Fans als ihr!».

Im Statement der Winterthur-Spielerin heisst es weiter:

«Das ist purer, gewalttätiger Sexismus, und ihr solltet euch schämen. Auf der Schützi, in Winti, und verdammt nochmal überall sonst auf der Welt haben solche Aussagen keinen Platz.»

«Solche Dumpfbacken aus den Stadien entfernen»

In zahlreichen Reaktionen auf das Facebook-Posting geben Userinnen und User ihrer Abscheu Ausdruck. «Seit 45 Jahren besuche ich Spiele des FC Schaffhausen. Was hier sogenannte Fans abgezogen haben, ist unterste Schublade», heisst es in einer Wortmeldung. Der User fügt an:

«Ich hoffe, der Verein zeigt endlich mal Eier und entfernt solche Dumpfbacken aus den Stadien.»

In anderen Kommentaren wird der Ruf nach Konsequenzen ebenfalls laut. Zudem fallen Äusserungen wie «Wie chrank isch das denn»? oder «Echt nur niveaulos!»

Auch Sarah Akanji äussert sich auf Twitter über die Vorkommnisse. Akanji ist Gründerin der Frauenmannschaft des FC Winterthur, Schwester von Bundesliga-Profi Manuel Akanji und kürzlich in den Zürcher Kantonsrat gewählt worden:

Fans vom #FcSchaffhausen rufen beim heutigen Spiel gegen den #fcwinterthur öffentlich zu Gewalt gegen Frauen auf! Sexismus hat weder im Stadion noch sonst wo auf der Welt Platz!! #fightsexism pic.twitter.com/aAdssflKTf — Sarah Akanji (@akanji_sarah) 26. Mai 2019

FC Winterthur erwägt rechtliche Schritte

Der FC Winterthur hat auf seinem Facebook-Account ebenfalls auf die Vorkommnisse in seinem Stadion reagiert. «Was sich da ein Teil der Schaffhauser Fans während dem Derby mit ihrem Transparent 'Winti-Fraue f**** und verhaue' geleistet hat, war so was von unterirdisch, dass es auf keiner Negativ-Skala mehr Platz hat», heisst es in der Stellungnahme.

Gelobt wird des weiteren, dass die Winterthurer Fanszene noch während das Spiels «rasch und souverän» reagiert habe. Zum Posting hat der FC Winterthur ein Bild gestellt, das Winterthurer Anhänger hinter einem Transparent mit der Aufschrift «Fight Sexism» zeigt.

Der FC Winterthur überlegt sich nach eigenem Bekunden rechtliche Schritte in der Angelegenheit. Gegenüber nau.ch erklärte zudem Philippe Guggisberg, Sprecher der Swiss Football League, der Fall gehe an die Disziplinarkommission.