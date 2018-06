Wieder verschoben: Neuer Termin für das Kinderfest ist Freitag, 15. Juni Das Kinderfest findet am Mittwoch nicht statt. Der nächstmögliche Termin ist der Freitag, 15. Juni. Die Stadt informiert das nächste Mal am 13. Juni über die Durchführung.

Langes Warten auf das Kinderfest: Es muss erneut verschoben werden. (Bild: Archiv)

(chs/pd) Die Wetterprognosen sind für Mitte Woche ungünstig. Es ist mit teilweise ergiebigen Regenfällen zu rechnen, so dass das Kinderfest am Mittwoch, 13. Juni, nicht durchgeführt werden kann. Als nächstmöglicher Termin hat die Stadt den Freitag, 15. Juni, ins Auge gefasst, wie sie in einer Mitteilung festhält. Für dieses Datum und auch für die Hauptprobe am Vortag sind laut aktuellen Voraussagen sonnige und trockene Bedingungen zu erwarten.

Wenn die auf Mitte Woche angesagten Niederschläge den Boden auf der Kinderfestwiese nicht allzu stark in Mitleidenschaft ziehen, sind die Voraussetzungen für eine Durchführung des Kinderfests nächsten Freitag gegeben, schreiben die Verantwortlichen. Die nächste Information über die Durchführung erfolgt am Mittwoch, 13. Juni.

Der erste angesetzte Durchführungstermin für das Kinderfest war der 16. Mai. Danach wurde es auf den 23. Mai, den 29. Mai, den 6. Juni, den 8. Juni, den 13. Juni und jetzt den 15. Juni verschoben. Der 2. Juli ist der letztmögliche Termin für das grösste St.Galler Fest, das nur alle drei Jahre stattfindet.