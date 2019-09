Wie die Polizei den Bundesanwalt ins Bundeshaus einschleuste - zum Hearing bei Grünen und SVP Heute ist der Tag der Vorentscheidung. Wird Michael Lauber als Bundesanwalt wiedergewählt, oder stolpert er über seine Geheimtreffen mit dem Fifa-Boss Infantino? Henry Habegger

Der Van mit dem Bundesanwalt vor der Hintertür angekommen. Der Fahrer steigt aus, Lauber bleibt sitzen. (Bild: CH Media)

Schon die Anfahrt ins Berner Bundeshaus war beschwerlich für Lauber. Erneut liess er sich vom Bundessicherheitsdienst ins Bundeshaus eskortieren.

Der Vorgang war skurril. Um 15.14 Uhr steuerte ein schwarzer Van mit abgedunkelten Scheiben einen Seiteneingang beim Bundeshaus an. Der Van hielt, zwei Polizisten des Bundessicherheitsdienstes warteten an der offenen Bundeshaustür, um Lauber im Empfang zu nehmen. Aber es gab ein Problem: Ein Journalist stand mit einer Handykamera da und machte Anstalten, den Lauber beim Aussteigen zu fotografieren. Also besprach sich der Fahrer mit den Polizisten.

Die Lösung für das Problem: Der Fahrer setzte den Wagen wieder in Bewegung und parkierte ihn um. Er stellte das Gefährt so hin, dass der Bundesanwalt gleichsam im Schutz der Karosserie aussteigen konnte. Und Lauber drehte auch noch seinen Kopf weg, um sicher zu gehen, dass sein Gesicht nicht im Bild ist.

Nachdem der Fahrer den Van umparkiert hat, steigt Lauber im Schutz des Gefährts aus. Er dreht den Kopf weg, als er Richtung Hintertüre geht. (Bild: CH Media)

Flucht vor Fotografen

Das gleiche Prozedere wiederholte sich Minuten später oben bei Zimmer 4 im Bundeshaus, wo die Grünen tagten. Lauber kam schnellen Schrittes aus dem Herren-WC, zu dem der Hintereingang beim Bundeshaus führt. Und er drehte den Kopf weg, um den Kameras zu entgehen.

Es steht viel auf dem Spiel. Heute war der Tag der Vorentscheidung für Bundesanwalt Michael Lauber. Er stellte sich zwei Fraktionen im Bundeshaus zum Hearing. Den Grünen und der SVP. Der angeschlagene Bundesanwalt kämpft um seine Wiederwahl. Seine Chancen stehen derzeit schlecht, denn es zeichnet sich eine Mehrheit gegen ihn ab.

Gelingt es Lauber und seinen Supportern noch, das Blatt zu wenden?

Kein Heimspiel bei den Grünen

Um 15.30 Uhr trat Lauber sein Hearing bei den Grünen an. Das war kein Heimspiel, war es doch die Basler Grüne Sibel Arslan, die einen der beiden Anträge zur Nichtwiederwahl gestellt hatte. Bereits am letzten Mittwoch war Lauber, unbemerkt von den Medien, bei den Grünliberalen angetreten.

Eine einzige Fraktion hörte den Bundesanwalt nicht an: Die BDP. Zwar gab es auch dort einen Antrag auf Anhörung, aber die Mehrheit war dagegen. Zumal der zweite Antrag zur Nichtwiederwahl vom Berner BDP-Nationalrat Lorenz Hess stammte. Die Meinungen in der BDP sind gemacht: Lauber ist unwählbar.

Harsche Worte in der SVP

Hart umkämpft war die Sache bei der SVP, viele Meinungen sind bereits gemacht, Lauber hat Befürworter, aber wohl mindestens so viele Gegner. Die Fraktion hatte sich bereits einmal im Verhältnis 3 zu 2 gegen Lauber ausgesprochen. Aber da waren nur etwa 40 Leute da.

Fraktionsmitglieder berichten von einer überaus heftigen ersten Auseinandersetzung um den Bundesanwalt, in der teilweise die Fetzen flogen. «Es gibt zwei Lager bei uns, die sich unversöhnlich gegenüberstehen», berichtete noch heute Mittag ein Fraktionsmitglied. Wobei das Anti-Lauber-Lager zumindest vor dem Hearing stärker zu sein schien.

SVP hört auch die Aufsicht an

Um 16 Uhr hörte die SVP den Bundesanwalt an, zudem die beiden Chefs der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BA. Den amtierenden Präsidenten Hanspeter Uster (Grüne), der ein Disziplinarverfahren gegen Lauber führt. Und dessen Vorgänger Niklaus Oberholzer (SP), der als Supporter von Lauber gilt. Dass die Fraktionsleitung Oberholzer einlud, sorgte für einige rote Köpfe in der SVP. Bei Abschluss dieses Artikels waren die Gespräche im Gang.

Bereits angehört wurde Lauber von der CVP (Stimmfreigabe), FDP (mehrheitlich für Lauber) und der GLP (noch keine Parole). Nächste Woche folge noch die SP. Einzig die BDP beschloss, Lauber nicht anzuhören. Die klare Mehrheit wird ihn nicht wählen.

Wahl in einer Woche

Die Wahl findet am 25. September in der Vereinigten Bundesversammlung statt. Lauber ist vor allem wegen seinen nicht protokollierten und nicht wirklich erklärten Geheimtreffen mit Fifa-Boss Gianni Infantino unter Druck.