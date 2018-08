Wenn die Young Boys spielen, ist es am gefährlichsten Nach einer Attacke von FCZ-Fans auf Polizisten und Sanitäter will die Zürcher Polizeivorsteherin Karin Rykart Beamte mit Bodycams ausrüsten. Ihr Genfer Kollege Pierre Maudet geht noch einen Schritt weiter. Pascal Ritter, Yannick Nock

«Wir brauchen zum Beispiel mehr Undercover-Polizisten, die sich in die Hooliganszene einschleusen», sagt Pierre Maudet, Sicherheitsdirektor und Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren. Das sei eine der effektivsten Massnahmen gegen Fangewalt. So wüsste die Polizei, wer die vermummten Gewalttäter seien und wo die nächste Schlägerei stattfinden könnte. Allerdings seien solche Einsätze teuer und gefährlich.

Spiele mit Vorfällen in der Super League (2017) 0 10 20 30 40 Young Boys FC Basel FC Zürich FC Luzern FC St.Gallen FC Sion Grasshoppers FC Thun FC Lausanne FC Lugano

Die Gewalt im Sport hat seit 2010 zugenommen und verharrt seither auf hohem Niveau. In der Hooligan-Datenbank des Bundes sind zurzeit 1600 Personen registriert. Seit Jahresbeginn kamen 118 weitere Personen hinzu. Grund waren unter anderem Vorfälle mit Feuerwerk, Gewalt gegen Beamte und Schlägereien. Unvergessen sind die Szenen beim Prime Tower Zürich Ende Februar. Vermummte FCZ-Chaoten griffen vor einem Cup-Spiel GC-Fans an. Hooligans warfen zwei junge Männer zu Boden und traten ihnen wiederholt gegen den Kopf. Die Täter flüchteten.

2017 kam es bei 221 Matches der beiden höchsten Schweizer Fussballliegen zu Vorfällen. Fast jedes zweite Spiel ist betroffen. Am häufigsten krachte es, wenn die Young Boys auf dem Rasen stehen. Im vergangenen Jahr war das an 36 Spieltagen der Fall. Es folgen der FC Basel (34), FC Zürich (33) und der FC Luzern (32).

Spiele mit Vorfällen in der Nationalliga A 2017 0 5 10 15 20 HC Ambri Piotta HC Lugano EHC Kloten SC Bern ZSC Lions HC Davos EHC Biel Langnau EV Zug HC Friboug HC Lausanne Servette HC

Besonders die Gewalt ausserhalb der Stadien macht den Klubs zu schaffen. So klagte FCZ-Präsident Ancillo Canepa zuletzt: «Als Verein sind wir gegenüber anonymen Gewalttätern, die weit ab vom Stadion agieren, schlicht machtlos.» Zwar haben schweizweit 664 Chaoten ein Stadionverbot – und gar 414 ein Rayon-Verbot – doch das nützt kaum etwas, wenn die Schlägereien an anderen Orten stattfinden. Schweizer Extremfans orientieren sich an der italienischen Ultraszene. Dort gibt es den Slogan «Rispettiamo solo i pompieri» (Wir respektieren nur die Feuerwehr). Der Hass auf die Polizei gelte also nicht für andere Rettungsdienste. Am Samstag haben die Fans auch die eigenen Regeln missachtet.

