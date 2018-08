Wegen zunehmendem Widerstand: Auslandschweizer wollen Petition für E-Voting lancieren

Seit Mitte 1992 können sich Schweizer vom Ausland aus am politischen Leben in ihrer Heimat beteiligen. Konkret heisst das: Sie können über eidgenössische Vorlagen abstimmen sowie bei den Nationalratswahlen teilnehmen - ohne dafür in die Schweiz reisen zu müssen. In einigen Kantonen können die Auslandschweizer auch an kantonalen Abstimmungen und Wahlen teilnehmen. Das ist jedoch je nach Kanton anders geregelt. Wer von diesem Recht Gebrauch machen will, muss sich bei der diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz ins Stimmregister eintragen lassen. Im Moment sind rund 172'000 der insgesamt 750'000 Auslandschweizer in einem solchen Register gemeldet. Vor jedem Urnengang erhalten die Auslandschweizer wie die Inlandschweizer von ihrer Stimmgemeinde das amtliche Stimmmaterial sowie die Erläuterungen des Bundesrates per A-Post zugestellt. In einem Merkblatt weist der Bund darauf hin, dass die Eidgenossenschaft das gute Funktionieren ausländischer Postbetriebe nicht garantieren könne. Das Risiko einer verspäteten Ankunft des Stimm- oder Wahlmaterials trage jeder Bürger selber. Bereits neun Kantone bieten den Schweizern im Ausland die Möglichkeit, elektronisch abzustimmen und zu wählen. (mbu)