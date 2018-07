Wegen Quellenstreit und Trockenheit: Gossauer Feuerwehr beliefert Weiler mit Trinkwasser

Der Verein Wasserversorgung Nutzenbuech-Rüeggetschwil und die Eigentümer einer Quelle im Radmoos westlich der Stadt Gossau sind sich seit langem uneins. Auslöser sind drei Häuser im Weiler Rüeggetschwil, die Wasser von einer kleineren Quelle beziehen. Der Verein wie auch die Stadt wollen, dass die drei Häuser an die grössere Quelle im Radmoos angeschlossen werden. Mit dem Anschluss sei für diese Parzellen die Wasserversorgung stets gesichert. Die eigene Quelle wird mit der Klimaerwärmung nämlich unzuverlässig – wie nach 2003 und 2015 auch dieser Sommer zeigt. Weil das Quellwasser durch den geplanten Anschluss auch in vermietete Wohnungen fliessen würde, muss die Stadt eine Schutzzone ausscheiden (siehe Grafik), die sich allerdings mit einer geplanten Deponie überschneidet. Die Pläne hat die Stadt vergangenen Frühherbst aufgelegt. Zwei Anstösser haben Einsprachen eingelegt («Tagblatt» vom 9. März).

Der Rechtsstreit geht nun in die nächste Runde. Die Stadt hat die Einsprachen abgelehnt, worauf die Einsprecher Rekurs beim Kanton eingereicht haben, wie von der Stadtkanzlei zu erfahren ist. Der Stadtrat werde laut Urs Salzmann, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt, eine Stellungnahme beim Kanton nachreichen. Die Stadt und die Eigentümer der Quellen sind schon seit rund zehn Jahren am Verhandeln, wie Salzmann im März sagte. Wo das Problem genau liegt, darüber wollen weder der Verein noch die Eigentümer Auskunft geben; beide Parteien verweisen auf das laufende Verfahren. (ses)