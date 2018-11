Video

Wallis feiert Aufnahme des Lawinenschutzes als Unesco-Kulturerbe

Der Umgang mit der Lawinengefahr steht im Zentrum mehrerer Veranstaltungen im Wallis. Am Freitagabend wurde in Sitten die Aufnahme des Lawinenschutzes in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes in Anwesenheit von Bundespräsident Alain Berset gefeiert. (sda)