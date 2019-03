Waffen, Geschwindigkeit, Preis: Der grosse Kampfjet-Vergleich Die Schweiz sucht neue Kampfjets. Bei uns zeigen die Kandidaten Muskeln. Wer ist der Schnellste? Wer kann am meisten Waffen tragen? Wer hat am meisten Schubkraft? Und wie viel kosten die Jets? Die wichtigsten Daten im Vergleich. Jürg Krebs

Welcher Kampfjet verteidigt in Zukunft die Schweiz? Fünf Flugzeuge werden getestet. (Bild: KEY)

Die Schweizer Luftwaffe sucht seit Jahren nach einem neuen Kampfflugzeug-Typ, um Tiger und F/A-18 in den nächsten Jahren abzulösen. Der schwedische Gripen scheiterte 2014 an der Urne. Im Rennen sind Airbus (Eurofighter), Boeing (F/A-18 Super Hornet), Dassault (Rafale), Lockheed Martin (F-35A) und Saab (Gripen E). Die Diskussion läuft heiss. Der Hersteller Lockheed machte für seinen F-35A mit peinlichen Fehlern auf sich aufmerksam, wie diese Zeitung am Mittwoch aufzeigte. Wir haben die Jets unter die Lupe genommen und präsentieren das grosse Kräftemessen.

Nachfolgend die Kennwerte der fünf Kampfjet-Typen. Sie basieren auf Angaben zu Standardmodellen.

1. EUROFIGHTER TYPHOON*

Der Eurofighter aus Europa. (Bild: KEY)

Land: GB / D / I / SP

Hersteller: Airbus/Eurofighter Jagdflugzeug GmbH

Triebwerk: Eurojet

Stückzahl: 558 (2019)

Erstflug: 1994

Serienproduktion: 2003

Länge: 15,96 m

Spannweite: 10,95 m

Leergewicht: 11'700 kg

Waffenlast: 7500 kg

Schubkraft mit Nachbrenner: 2x 90 kN

Schubkraft ohne Nachbrenner: 2x 60 kN

Einsatzradius: 1349 km

MACH: 2,35

Systempreis pro Jet**: 170 Mio. Dollar (Bemerkung: Richtwert/Verhandlungssache)

2. F/A-18 SUPER HORNET

Die F/A-18 Super Hornet aus den USA. (Bild: KEY)

Land: USA

Hersteller: Boeing

Triebwerk: General Electric

Stückzahl: 584 (2016)

Erstflug: 1995

Serienproduktion: 1997

Länge: 18,32 m

Spannweite: 13,63 m

Leergewicht: 13'864 kg

Waffenlast: 8030

Schubkraft mit Nachbrenner: 2x 97,86 kN

Schubkraft ohne Nachbrenner: 2x 63,47 kN

Einsatzradius: 720 km

MACH: 1,8

Systempreis pro Jet: 93 Mio. Dollar (2012)

3. RAFALE

Der Rafale aus Frankreich. (Bild: KEY)

Land: Frankreich

Hersteller: Dassault Aviation

Triebwerk: SNECMA

Stückzahl: 140 (2015)

Erstflug: 1986

Serienproduktion: 1997

Länge: 15,27 m

Spannweite: 10,80 m

Leergewicht: 10'220 kg

Waffenlast: 9500 kg

Schubkraft mit Nachbrenner: 2x 75 kN

Schubkraft ohne Nachbrenner: 2x 50 kN

Einsatzradius: 1093 km

MACH: 1,97

Systempreis pro Jet: 100 Mio. Dollar

4. GRIPEN E

Der Gripen aus Schweden. (Bild: KEY)

Land: Schweden

Hersteller: Saab

Triebwerk: Volvo

Stückzahl: 237 (2012)

Erstflug: 1988

Serienproduktion: 1995

Länge: 15,2 m

Spannweite: 8,6 m

Leergewicht: 7600 kg

Waffenlast: 5200 kg

Schubkraft mit Nachbrenner: 97,88 kN

Schubkraft ohne Nachbrenner: 63,47 kN

Einsatzradius: 1.300

MACH: 1,2

Systempreis pro Jet: 140 Mio. Franken (Abstimmung 2014)

5. F-35A (konventionell)

Der F-35A aus den USA. (Bild: KEY)

Land: USA

Hersteller: Lockheed Martin Aeronautics

Triebwerk: Pratt & Whitney

Stückzahl: 320+

Erstflug: 2006

Serienproduktion: 2011

Länge: 15,7 m

Spannweite: 10,67 m

Leergewicht: 13'170 kg

Waffenlast: 8165 kg

Schubkraft mit Nachbrenner: 191,3 kN

Schubkraft ohne Nachbrenner: 128 kN

Einsatzradius: 700 km

MACH: 1,6

Systempreis pro Jet: 90 Mio. Dollar

Übrigens: Die Schweizer Luftwaffe unterzieht die Flugzeuge zwischen April und Juli 2019 in Payerne VD einer Flug- und Bodenerprobung. Fans und Interessierte können die Jets vor Ort besichtigen.

*Quellenangabe: Wikipedia

**Die konkreten Preise sind schwer zu eruieren. Sie sind nicht zuletzt Verhandlungssache.