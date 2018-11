Vorsicht, wenn der St.Galler Stadtpräsident nach Ihrer Handynummer fragt

Schweizer Digitaltag - «Es gibt keine Privatsphäre mehr»

Wenn am Donnerstag der zweite Schweizer Digitaltag stattfindet, muss unsere Privatsphäre im Netz ein Thema sein. Denn diese ist höchst gefährdet, wie ein Datenexperte sagt, der in den USA über Jahre Einblick in die Datenberge von Google und Co. hatte.