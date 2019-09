Wahlen im Kanton Aargau: Die SP könnte ihren verlorenen Sitz zurückholen

Jahrzehntelang vertraten zwei bürgerliche Männer den Aargau im Ständerat. Das letzte dieser männlichen Duos bildeten Maximilian Reimann (SVP) und Thomas Pfisterer (FDP). 2007 zog mit Christine Egerszegi (FDP) die erste Frau für den Aargau ins Stöckli ein, 2011 schaffte mit Pascale Bruderer (SP) eine Vertreterin der Linken die Wahl in den Ständerat. Nach vier Jahren mit dem weiblichen Duo wurde 2015 FDP- Mann Philipp Müller als Nachfolger von Egerszegi gewählt.

Bei den Wahlen im Oktober treten Bruderer und Müller nicht mehr an, die Ausgangslage ist offener als bei früheren Terminen mit bisherigen Kandidierenden.

Vor diesem Hintergrund versucht die SVP, im Aargau klar wählerstärkste Partei, zum dritten Mal seit 2011, wieder ins Stöckli einzuziehen. Schaffen will sie dies mit Nationalrat und Müllerei-Unternehmer Hansjörg Knecht. Es ist nach 2015 sein zweiter Anlauf. Die FDP will ihren Sitz mit Nationalrat Thierry Burkart verteidigen, der sich vor allem als Verkehrspolitiker profiliert hat. Die SP schickt derweil ihren Nationalrat Cédric Wermuth ins Rennen – er steht politisch deutlich weiter links als Bruderer. Die CVP, die von 1955 bis 1995 ständig im Stöckli vertreten war, tritt mit Marianne Binder an. Die Kantonalpräsidentin kennt Bundesbern von ihrer früheren Funktion als Kommunikationschefin der CVP Schweiz.

Mit Blick auf die Parteistärken und den Bekanntheitsgrad der Kandidierenden dürften die zwei Aargauer Ständeratssitze wohl in einem Vierkampf zwischen Knecht, Burkart, Wermuth und Binder ausgemacht werden. Das Feld der Kandidierenden ist aber grösser: Für die Grünen steigt Ruth Müri in den Ständeratswahlkampf, die in Baden im Stadtrat und in Aarau im Grossen Rat sitzt. Die Grünliberalen setzen auf den erfahrenen Nationalrat Beat Flach, die BDP hat Grossrätin Maya Bally für den Ständerat nominiert, die EVP tritt mit dem einstigen Amag-Chef Roland Frauchiger an. Zuletzt meldeten sich auch Jean-Pierre Leutwyler (Freie Wähler) und Pius Lischer (Neue Bundesverfassung) für die Wahlen an.