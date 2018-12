Live Vierfachmord Rupperswil: Wird Mörder Thomas N. verwahrt? Heute fällt das Aargauer Obergericht das Urteil über den Vierfachmörder von Rupperswil. Der Tatablauf ist unbestritten, die lebenslängliche Freiheitsstrafe des Bezirksgerichts Lenzburg hat Thomas N. akzeptiert. Umstritten ist die Massnahme – und damit die Frage der Verwahrung.

Das Obergericht fällt heute das Urteil des Obergerichts. (Bild: Keystone/Sibylle Heusser)

Das Wichtigste in Kürze

Der damals 31-jährige Thomas N. aus Rupperswil ermordete am 21. Dezember 2015 in Rupperswil AG in einem Einfamilienhaus Carla Schauer (†48), ihre beiden Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie dessen Freundin Simona F. (†21).

Carla Schauer (†48), ihre beiden Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie dessen Freundin Simona F. (†21). Das Bezirksgericht Lenzburg verurteilte ihn am 16. März 2018 zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe , ordnete eine ordentliche Verwahrung sowie vollzugsbegleitend eine ambulante Therapie an.

, ordnete eine sowie vollzugsbegleitend eine an. Renate Senn, die Verteidigerin des Vierfachmörders, hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts Berufung eingelegt. Sie ficht die lebenslängliche Verwahrung an.

Thomas N. ist am Prozess in Aarau nicht dabei. Das Obergericht hat ihn auf sein Gesuch hin von der Teilnahme an der Verhandlung dispensiert. Damit fällt eine Befragung des Vierfachmörders weg.

Damit fällt eine Befragung des Vierfachmörders weg. Heute fällt das Aargauer Obergericht das Urteil.

08:12 Uhr

Oberrichter Jann Six eröffnet die Verhandlung. Er beginnt mit der Befragung der beiden Gutachter. Six will von Psychiater Josef Sachs wissen, ob sich an seiner Einschätzung etwas geändert hat. Sachs antwortet, es habe sich nichts geändert. Psychiater Elmar Habermeyer bestätigt ebenso die Frage von Six, dass sich an seiner Einschätzung nichts geändert habe.

08:07 Uhr

So läuft die Verhandlung ab

Anwesend sind die beiden Psychiater Josef Sachs und Elmar Habermeyer. Sie werden die Fragen der Richter, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung zu ihren Gutachten beantworten. Anschliessend folgen die Parteivorträge von Staatsanwältin Barbara Loppacher und Verteidigerin Renate Senn. Danach zieht sich das Gericht zur Urteilsberatung zurück.

Geplant ist, dass das Urteil am Donnerstag mündlich eröffnet wird. Im Gerichtssaal anwesend sein wird, neben zahlreichen Journalisten, auch Markus Leimbacher. Er ist der Anwalt der Eltern der verstorbenen Carla Schauer (†48), deren Bruders und ihres Lebenspartners. «Meine Mandanten werden aber nicht da sein und sich auch nicht öffentlich äussern», sagt er.

07:29 Uhr

Das Medieninteresse am Gerichtsfall ist gross. (Bild: Sandra Ardizzone/CH Media)