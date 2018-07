«Die flankierenden Massnahmen sind kein besonders grosser Brocken»

Der Toggenburger Paul Widmer (69) ist ehemaliger Botschafter und Lehrbeauftragter für Internationale Beziehungen an der Universität St. Gallen. Als Diplomat hat er die Schweiz unter anderem bei der UNO in New York, in Washington und in Berlin vertreten. Der promovierte Historiker war zudem Botschafter in Kroatien und Jordanien, ständiger Vertreter der Schweiz beim Europarat in Strassburg sowie nichtresidenter Botschafter beim Heiligen Stuhl. Paul Widmer ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem über Diplomatie. Er gehört keiner Partei an und lebt in Bern. (eno)