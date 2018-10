Verfahren gegen Pilatus-Flugzeugwerke Der Flugzeugbauer Pilatus unterstützt seit einem Jahr die saudische Luftwaffe, obwohl diese im Jemen einen Luftkrieg gegen die Bevölkerung führt. Das Aussendepartement wurde indes nicht informiert. Jetzt läuft ein Verfahren.

Blick auf das Areal der Pilatuswerke in Stans (Bild: PD)

Im Jemen greift die saudische Luftwaffe die Zivilbevölkerung in einem blutigen Luftkrieg an. Die Bombardierungen treffen oft zivile Ziele wie Hochzeitsfeste oder Busse voller Schulkinder. Mittendrin: Die Pilatus-Flugzeugwerke. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, ist der Flugzeughersteller und mit der saudischen Luftwaffe einen Supportvertrag eingegangen. Die Pilatus-Belegschaft am Stützpunkt in Riad wachse kräftig.

Doch damit nicht genug. Recherchen des «Tages-Anzeigers» zeigen, dass der 2000-Mitarbeiter-Konzern das Schweizerische Aussendepartement nicht über den Vertrag mit der saudischen Luftwaffe informiert hat. Damit verstossen die Pilatus-Werke gegen das Söldnergesetz. Verletzungen der darin festgeschriebenen Meldepflicht werden mit bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet. Deshalb hat das EDA gegen Pilatus ein Verfahren eingeleitet.

Trotz den Schlagzeilen um Saudiarabien holte Pilatus beim Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) keine Bewilligung ein. Das Aussendepartement sei «erst vor kurzem aufgrund eigener Abklärungen» von Pilatus über deren Tätigkeit in Saudiarabien informiert worden. (zgc/rem)