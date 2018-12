Unspektakuläres Spektakel: Das waren die Bundesratswahlen 2018 Erstmals zwei Frauen gleichzeitig — und das jeweils im ersten Wahlgang: Der 5. Dezember 2018 ist eine Zäsur. Doch was werden Karin Keller-Sutter und Viola Amherd ausrichten? Sven Altermatt und Doris Kleck

«Ich schwöre es!» – Viola Amherd (links) und Karin Keller-Sutter legen ihren Amtseid ab. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 5. Dezember 2018)

Achtung, fertig, Bundesrat: Viola Amherd hat es selbst nicht so recht kommen sehen, schliesslich wurde ihrer Gegenkandidatin Heidi Z’graggen eine Überraschung zugetraut, und Bundesratswahlen gelten als unberechenbar. Aber dann hat sie es geschafft. Und wie: erster Wahlgang, 148 Stimmen, stolze 27 Stimmen über dem absoluten Mehr. Es ist 9.21 Uhr. Viola Amherd, 56, Anwältin und Walliser Nationalrätin, ist die neue CVP-Bundesrätin. Jubelschreie im Nationalratssaal, tosender Applaus, sogar ein Kugelschreiber fliegt zur Freudenbekundung durch die Luft. Als Amherd ans Rednerpult tritt, ist sie ein wenig ausser Atem. Ging ja alles so schnell.

Amherd hat die Fraktionen mehr überzeugt als ihre Mitbewerberin. Parlamentarier bis weit rechts der Mitte ­dürften für sie votiert haben, die Sozial­demokraten und die Grünen wohl fast ­geschlossen. Von einem «brillanten Auftritt im Hearing bei unserer Fraktion» spricht SP-Vizepräsident Beat Jans. Der Basler Nationalrat schwärmt: «Amherd ist eine gradlinige Politikerin, die sich bei niemandem anbiedern muss und mit ihren Dossierkenntnissen punktet.»

SVP-Chef lobt die Konkordanz

Ihr Glanzresultat ist die grosse Überraschung dieser Bundesratswahlen, die ansonsten ausgesprochen unaufgeregt verlaufen. 9.56 Uhr. Karin Keller-Sutter, 54, Konferenzdolmetscherin und St. Galler Ständerätin, wird ihrer Rolle als herausragende Favoritin gerecht und holt sich den freiwerdenden FDP-Bundesratssitz souverän. 154 Stimmen, sogar 35 Stimmen über dem absoluten Mehr. «Mit Doris Leuthard geht ein Alphatier, mit Karin Keller-Sutter kommt ein neues», jubelt der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni.

Der 5. Dezember 2018 gehört zu den bedeutenderen Ereignissen der jüngeren Schweizer Politikgeschichte. Müsste man diesem Tag einen Titel geben, er könnte «unspektakuläres Spektakel» lauten. Es waren Bundesratswahlen ohne Sprengkandidaten; ohne parteipolitische Ränkespiele; ohne Drama. Noch nie wurden gleichzeitig zwei Bundesrätinnen gewählt – und das erst noch jeweils im ersten Wahlgang.

Wie aussergewöhnlich die Resultate sind, zeigt ein Blick in die Statistik. In den vergangenen 30 Jahren schafften lediglich vier Anwärter den Sprung in den Bundesrat im ersten Wahlgang; die beiden neuen mit eingerechnet. Die abtretende CVP-Bundesrätin Doris Leuthard war 2006 die letzte Kandidatin, der ein Wahlgang genügte – weniger deutlich allerdings. Zudem war sie die einzige Kandidatin. Genauso wie zuvor FDP-Politiker Kaspar Villiger. Auch er wurde im ersten Wahlgang gewählt, Anfang 1989, als in Europa langsam der Eiserne Vorhang fiel.

Überhaupt herrscht an diesem Tag viel Harmonie unter der Bundeshauskuppel. Konsens statt Kampf. Ueli Maurer (SVP) wird glanzvoll zum Bundespräsidenten gewählt, Simonetta Sommaruga (SP) ebenso zur Vizepräsidentin. Für seine staatstragende Rede vor dem Parlament erntet Maurer viel Lob aus allen Fraktionen. «Die Konkordanz lebt!», lässt CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt darob auf Twitter ­verlauten. SVP-Präsident Albert Rösti sagt, es sei gelungen, «die Konkordanz als Element der Stabilität» wieder bei den Bundesratswahlen einzuführen.

Nie mehr weniger als drei

Und die vielzitierte Frauenfrage? «Die beiden neuen Bundesrätinnen überzeugen primär mit ihren Qualifikationen», sagt SP-Vize Jans. Es ist ein Satz, der so oder so ähnlich von Politikern aller Couleur zu hören ist. Die Dachorganisation Alliance F spricht nach der gleichzeitigen Wahl der achten und der neunten Bundesrätin von einem «historischen Tag». Deren Co-Präsidentin Kathrin Bertschy sieht ein neues Zeitalter angebrochen. Sie hoffe, dass «wir künftig nie mehr weniger als drei Frauen im Bundesrat haben werden», sagt die GLP-Nationalrätin.

Gleich zwei neue Mitglieder hat der Bundesrat also ab nächstem Jahr. Zwei von sieben – das ist fast ein Drittel. Werden sich dadurch die politischen Mehrheitsverhältnisse verändern? Auf den ersten Blick kaum. Viola Amherd gilt als siamesischer Zwilling von Doris Leuthard. Ihr droht das gleiche Schicksal wie Leuthard am Ende ihrer Amtszeit: Die Aargauerin war lange Zeit eine Mehrheitsbeschafferin. Eine Position, die sie mit der Wahl des rechtsfreisinnigen Ignazio Cassis als Nachfolger des linksfreisinnigen Didier Burkhalter im vergangenen Jahr verloren hatte.

Karin Keller-Sutter wiederum verbindet mit ihrem Vorgänger Johann Schneider-Ammann das Streben nach einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Regula Rytz sagt, Keller-Sutter sei «sehr ausgeprägt wirtschaftsliberal» — und das ist aus dem Mund der Grünen-Präsidentin natürlich nicht als Kompliment gedacht. Die grosse Zäsur, so die Berner Nationalrätin, sei aber die Wahl von Cassis gewesen. Nun seien diese Mehrheitsverhältnisse zementiert worden. «Das werden wir dann sehen», sagt dazu FDP-Präsidentin Petra Gössi — und lacht vielsagend. Der von links beklagte Rechtsrutsch findet seinen Ausdruck in der Formel «4 zu 3». Die vier Bundesräte von FDP und SVP würden besser zusammenarbeiten und sich oft durchsetzen – per Mehrheitsentscheid. Es würde weniger diskutiert und mehr abgestimmt. Oder eben: 4 zu 3.

SP-Präsident Christian Levrat hofft nun darauf, dass die Wahl seiner ehemaligen Ständeratskollegin Keller-Sutter eine neue Dynamik ins Gremium bringen, dass der Bundesrat künftig entschlossener und realistischer agieren wird. Und dass die Mathematik weniger zählt: «Keller-Sutter wird nicht einfach die Chefin der bürgerlichen Viererbande.» Levrat ist überzeugt, dass sie sich im ­Gremium bewusst als neue Mehrheitsmacherin positionieren wird. Er lobt ihren Willen, Lösungen zu suchen. Als Beispiele nennt er die Umsetzung der Zuwanderungs-Initiative oder die Neuauflage der Unternehmenssteuerreform.

Was Sozialdemokraten aber besonders gefällt: Keller-Sutter ist beim Rahmenabkommen mit der EU wesentlich kritischer als Schneider-Ammann. «Beim Lohnschutz ist sie auf unserer Seite», sagt SP-Ständerat Paul Rechsteiner, ehemaliger Chef des Gewerkschaftsbundes und Keller-Sutters erster Gratulant. Die SP-Fraktion hatte denn auch ihren Auftritt beim Hearing mit Wohlwollen quittiert. Noch nach der Wahl erzählten ­SP-Parlamentarier freimütig, dass die Freisinnige selbst erklärt habe, sie stehe stärker zum Lohnschutz als etwa SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. An ihrer ersten Medienkonferenz sagte die FDP-Bundesrätin, die Schweiz müsse den Lohnschutz selbst bestimmen können. Und weiter: «In der Europapolitik braucht es eine Allianz, und dazu gehö­ren auch die Sozialpartner.»

Keller-Sutters europapolitische Haltung wird in ihrer Partei unterschiedlich aufgenommen. Das hat auch damit zu tun, dass die FDP keine abschliessende Position zum Rahmenabkommen hat. Die Exponenten verweisen darauf, dass der Inhalt bislang nicht bekannt ist. Fraktionschef Beat Walti fordert vom Bundesrat gleich wohl «mehr Leadership». Auf Zeit zu spielen bringe nichts: «Die Schweiz ist keine autarke Insel», sagt der Zürcher Nationalrat. Der Bündner FDP-Ständerat Martin Schmid wiederum glaubt, dass Keller-Sutter die Haltung der Bevölkerung in der EU-Frage besser abbilde.

Wer bekommt das Uvek?

Am Freitag wird sich der Bundesrat über das Rahmenabkommen beugen. Alles deutet darauf hin, dass er das Parlament zum Vertrag konsultieren wird. Keller-Sutter wird zwar noch nicht mitreden können. Sie geht aber davon aus, dass der Bundesrat richtig entscheiden werde und das Dossier bei ihrem Amtsantritt noch nicht erledigt sein wird. So sieht es auch Amherd.

Freitag ist der Tag der Entscheidungen, das gilt auch für die Departementszuteilung. Die beiden Neugewählten halten sich mit Äusserungen dazu ­zurück — wie es sich gehört. Das ­wahrscheinlichste Szenario ist, dass Simonetta Sommaruga ins Infrastrukturdepartement Uvek wechselt, Amherd das Justizdepartement übernimmt und Keller-Sutter das Wirtschaftsdepartement. Kolportiert wird aber auch, dass sich SVP und FDP darauf geeinigt haben, dass Guy Parmelin das Verteidigungsdepartement verlassen darf und ins Uvek wechselt – und Karin Keller-Sutter das Wirtschaftsdepartement übernimmt. Sommaruga würde in ihrem Departement bleiben, und Amherd bliebe die Verteidigung. Allerdings: Das wäre ein klassischer 4:3-Entscheid.

Er würde nicht zu diesem spektakulär unspektakulären Wahltag passen.

