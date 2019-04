Ueli Maurer schenkt dem chinesischen Präsidenten ein Paar Stöckli-Ski Ueli Maurer traf sich am Montag mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking. Dabei unterzeichneten die beiden Staaten eine Absichtserklärung zur «Neuen Seidenstrasse». Als Geschenk gab es für das chinesische Oberhaupt ein paar Ski des Luzerner Skiherstellers Stöckli.

(sda/zfo) Bundespräsident Ueli Maurer trat in Peking natürlich nicht mit leeren Händen zum Staatsbesuch an. Er hatte für den chinesischen Präsidenten ein besonderes Geschenk dabei: Ein paar Stöckli-Ski. Diese wurden mit dem Schweizerkreuz und dem chinesischen Wappen verziert:

Ob er in China damit Werbung für das Wintersportland Schweiz machen wollte? «Wir haben uns für Ski entschieden, weil die Schweiz im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Peking 2022 den Staatsbesuch auch zur Darstellung des Wintersportlandes Schweiz nutzt», so Maurers Sprecher Peter Minder zum Blick. Die Schweiz habe von China eine Vase erhalten.

Im Zusammenhang mit dem chinesischen Grossprojekt «Neue Seidenstrasse» unterzeichneten die beiden Länder an dem Treffen eine «auf Finanz und Wirtschaft fokussierte» Absichtserklärung. Damit wollen die beiden Staaten ihre Zusammenarbeit in den Ländern entlang der Route ausbauen, bei Handel, Investitionen und Projektfinanzierungen.