Touristen in Graubünden nach Unwetter per Helikopter befreit

Während eines heftigen Gewitters am Abend des Nationalfeiertages sind in Graubünden mehrere Rüfen niedergegangen und Touristen in Schwierigkeiten geraten. Eine Familie musste die Nacht auf Donnerstag im Auto im Tunnel Val S-charl im Unterengadin verbringen.