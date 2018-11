Tierschützer-Aktion: Polizei räumt den besetzten Bell-Schlachthof in Oensingen Aktivisten drangen in der Nacht auf Mittwoch ins Firmengebäude des Fleischverarbeiters Bell in Oensingen ein und besetzten den Anlieferungsbereich. Am Mittag begann die Polizei mit der Räumung.

Über 100 Personen aus Frankreich und Belgien haben einen Fleischverarbeitungsbetrieb der Bell Food AG in Oensingen besetzt - sie wurden am Nachmittag von der Polizei vom Gelände geführt. (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

Länger als 10 Stunden konnten die Aktivisten die Halle der Bell AG nicht besetzen. Am Mittag griff die Polizei durch und begann mit der Räumung des durch Aktivisten der Organisation 269 Libération Animale besetzten Halle der Bell AG in Oensingen.

134 Tierschutzaktivisten aus England, Belgien, Frankreich, Italien und der Schweiz waren in der Nacht in den Teil der Liegenschaft eingedrungen, wo die Tiere zum Schlachten angeliefert werden – den «Todestrakt», wie ihn die Aktivisten nennen. Mit dieser Aktion wollte die Organisation gegen die Tierausbeutung- und tötung protestieren. Die Besetzungs-Aktion sei keine Wahl sondern eine dringende Notwendigkeit, um glaubwürdig zu sein und zu politisieren, schreibt «269 Libération Animale». Gefordert wird Gerechtigkeit für die Tiere.

Ein Facebook-Video der Organisation zeigt die Aktivisten, wie sie sich im Anlieferungsbereich in den Gängen, durch die die Rinder getrieben werden, verschanzt haben. Zudem machen sie Lärm, in dem sie an die Gitterstäbe schlagen:

Die Aufnahmen zeigen auch Polizisten beim Versuch, die Aktivisten aus diesen Abteilen zu holen.

Gespräche geführt

Die Polizei war kurz nach 2 Uhr in der Nacht zum ersten Mal avisiert worden. Daraufhin wurde die Situation geklärt. Am Mittwochvormittag war sie mit einem Grossaufgebot an der Dünnernstrasse im Einsatz. Die Polizei und die Geschäftsleitung der Bell AG führten gemeinsam Gespräche mit den Aktivisten.

Am Mittag hat die Polizei dann damit begonnen, die Fleischfabrik zu räumen. Über hundert Besetzerinnen und Besetzer verlassen freiwillig das Gebäude oder werden hinausbegleitet. Die Aktivisten werden danach zum Feuerwehrmagazin gebracht, wo sie kurz befragt werden.

Bauern, die ihre Tiere anliefern wollten, mussten am Mittwoch wieder umkehren. Das werten die Tierschützer als Erfolg. «Es gibt heute kein Opfer im Schlachthof Bell, was einem Sieg gegen diese Industrie entspricht», schreibt die Organisation 269 Libération Animale nach der Räumung auf ihrer Facebook-Seite.

Angaben über Schäden an der Fleischfabrik liegen derzeit noch nicht vor, wie es bei der Kantonspolizei vor Ort hiess. (ldu)