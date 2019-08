Teils heftige Gewitter in der Nacht – am Nachmittag soll es noch stürmischer werden Heute Dienstag wird angefeuchtete und schwülwarme Luft zu uns ins Land transportiert, die Schauer- und Gewitterneigung ist so erhöht. Dominic Kobelt

Das meldet Meteonews. Bereits in der Nacht kam es vereinzelt zu heftigen Niederschlägen und Gewittern. Am Dienstag soll es laut Prognose zumindest teils sonnig werden. Allerdings kommt es bereits am Vormittag zu ersten Schauern, am Nachmittag teils kräftige Gewitter. Es wird schwül, 27-29 Grad.

In den letzten Stunden hats teils ordentlich geschüttet. z.B. in #Hallau/SH 30 mm. Und es geht noch weiter. #Gewitter #Schauer ^gf pic.twitter.com/VaOhxJ4LNV — SRF Meteo (@srfmeteo) August 6, 2019

Nach lokalen Schauern am Morgen wird es heute vorübergehend ziemlich sonnig. 28 Grad. Am Nachmittag und Abend entwickeln sich teils heftige #Gewitter ⛈️⛈️. ^gf pic.twitter.com/MPP6gCgOQR — SRF Meteo (@srfmeteo) August 6, 2019

Aufzug der #Gewitterfront heute früh um 7 Uhr über der Stadt #Zürich - eindrücklich! Nehmt heute einen Regenschutz mit, es werden uns weitere, teils kräftige Platzregen und #Gewitter durch den Tag und dann auch durch den Abend begleiten. https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/qDvNKWME8t — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 6, 2019

