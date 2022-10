Technische Störung Kartenzahlungen bei Coop wieder möglich Die technische Störung, die das Kassensystem am Montag lahmlegte, ist wieder behoben. Das meldet der Detailhändler am Dienstag.

Nach einer technischen Störung meldet Coop am Dienstag, dass diese behoben werden konnte. Seit Dienstag kann nun wieder per Kartenzahlung oder Twint bezahlt werden. Darüber hinaus meldete Coop in einer Mitteilung, dass zum Dank für die Geduld am Montag, alle Kundinnen und Kunden die Einkäufe mit den Superpunkten bezahlen konnten.

Die technische Störung des Zahlsystems bei Coop ist zum aktuellen Zeitpunkt schweizweit behoben. Kartenzahlungen und Zahlungen via Twint sind wieder möglich. Zum Dank für eure gestrige Geduld könnt ihr auch heute alle Einkäufe mit euren Superpunkten bezahlen 🙏. pic.twitter.com/lFdEs29Hao — coop_ch (@coop_ch) October 11, 2022

Am Montag gab es bei dem Detailhändler einen kompletten Ausfall beim Kassensystem. Schweizweit konnte nicht mit Karte bezahlt werden. Auf Anfrage bestätigte die Mediensprecherin Rebecca Veiga das Problem.