Video Rekord an der Zurich Pride: Über 50'000 Personen sind auf die Strassen gegangen 1969 gab es sie das erste Mal – und auch 50 Jahre später wird an der Zurich Pride noch getanzt. Auch dieses Jahr gingen Tausende in Zürich auf die Strassen, 55'000 sollen es sein. Das ist Rekord.

Zum 25-Jahr-Jubiläum der Zurich Pride und zum 50 Jahre Jubiläum der Stonewall, dem Ursprung der LGBTIQ-Bewegung, tanzten Tausende am Samstagnachmittag an der Parade mit. 1969 war die Geburtsstunde der kämpferischen LGBTIQ Bewegung, die sich gegen willkürliche Polizeigewalt und gesellschaftliche Ausgrenzung lautstark zu wehren begann. In der legendären Stonewall-Inn Bar in der Christopher Street (New York) leisteten mutige LGBTIQ Menschen den schikanösen Polizeirazzien Widerstand. (sda)