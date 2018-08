Live «Tante Ju» bei Flims abgestürzt – bis zu 20 Todesopfer befürchtet – jetzt informieren die Behörden Beim Absturz des Oldtimer-Flugzeugs der Ju-Air am Piz Segnas in Graubünden könnten am Samstag bis zu 20 Menschen ums Leben gekommen sein. In der Ju-52 des Baujahres 1939 soll Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder sein. Jetzt im Livestream: Die Behörden informieren über den Absturz der sogenannten «Tante Ju».

Beim Absturz am Samstag könnten bis zu zwanzig Menschen ums Leben gekommen sein. Die in der Nähe von Flims abgestürzte Maschine war eine Junkers Ju-52 des Baujahrs 1939, wie die auf Rundflüge spezialisierte Firma Ju-Air in der Nacht zum Sonntag mitteilte und die Kantonspolizei Graubünden am Sonntagmorgen bestätigte. Das Oldtimer-Flugzeug hat Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder.

Wir bestätigen die medialen Berichte, dass es sich um die JU52 HB-HOT

der JU-AIR handelt. Medienkonferenz heute um 14.00 Uhr in Flims, altes Schulhaus, Via Nova 43 (schräg vis à vis gelbes Haus) — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 5. August 2018

Ju-Air ist ein Verein von Freunden der schweizerischen Luftwaffe (VFL), der 1981 die drei ausgemusterten Maschinen übernommen hatte. Die Maschinen der Ju-Air werden oft für Alpen-Rundflüge gebucht. Sie starten vom Militärflugplatz Dübendorf.

Eine Ju-52 des deutschen Flugzeugbauers Junkers. (Bild: Keystone)

Nach dem Absturz einer Ju-52 am Piz Segnas hat die Ju-Air ihren Flugbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Auf ihrer Internetseite schrieb Ju-Air: «Das Team der Ju-Air ist tieftraurig und denkt an die Passagiere, die Crew und Familien und Freunde der Verunglückten.»

Bergungsarbeiten in Gang

Die Absturzstelle liegt an der Westflanke des Piz Segnas, auf 2540 Metern, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Am Samstagabend standen drei zivile Helikopter, zwei Rega-Helikopter und ein Grossaufgebot an Rettungskräften am Piz Segnas im Einsatz.

In der Nacht wurde die Unfallstelle bewacht. Die Bergungsarbeiten sollen am Sonntag fortgesetzt werden. Zu möglichen Absturzursachen der Unglücksmaschine machte die Polizei keine Angaben.

Die Absturzstelle liegt an der Westflanke des Piz Segnas, auf 2540 m ü M. und wird während der Nacht bewacht. Die Ursache des Absturzes wird durch die

Bundesanwaltschaft gemeinsam mit der SUST, der StA GR und uns untersucht. — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 4. August 2018

Über der Absturzstelle wurde durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) eine Luftraumsperre verfügt.

Über der Absturzstelle wurde durch das BAZL eine Luftraumsperre verfügt. Die Piloten beachten bitte Notam und DABS. — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 4. August 2018

Links im Bild ist der Piz Segnas zu sehen. (Bild: Keystone)

Absturz im Unesco-Weltnaturerbe

Das Oldtimer-Flugzeug ging im Unesco-Weltnaturerbe zu Boden. Die sogenannte Glarner Hauptüberschiebung im Grenzgebiet der Kantone St.Gallen, Glarus und Graubünden zeigt wie nirgendwo sonst die Entstehung der Alpen. Durch die Faltung liegen dort die ältesten, rund 150 Millionen Jahre alten Gesteinsschichten über den viel jüngeren. Das lässt sich heute an den Bergen als messerscharfe Linien ablesen.

Die eindrücklichen und auch für Laien sichtbaren Überschiebungsflächen erstreckten sich über die Kantone Glarus, St.Gallen und Graubünden, wo der Ringelspitz und die Tschingelhörner liegen. Getrennt werden beide Schichten durch die «Magische Linie» der Glarner Hauptüberschiebung. Besonders eindrucksvoll ist diese an den Tschingelhoren mit dem bekannten Martinsloch bei Elm GL oder am Foostock im st.gallischen Weisstannental ausgebildet.

Die Glarner Hauptüberschiebung (Tektonikarena) wurde 2008 auf die Liste der Unesco-Welterbe aufgenommen.

Zwei Flugzeugabstürze an einem Tag

Der Absturz im Bündnerland war der zweite Flugzeugabsturz an diesem Samstag in der Schweiz. Am Vormittag war eine vierköpfige Familie in Hergiswil im Kanton Nidwalden abgestürzt und kam dabei ums Leben gekommen (wir berichteten).