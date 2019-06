SVP-Glarner lässt Telefon von Zürcher Lehrerin Sturm läuten – und kriegt Retourkutsche Der SVP-Nationalrat hat auf Facebook die Telefonnummer einer Lehrerin veröffentlicht, die einem muslimischen Kind für das Fastenbrechen frei gegeben hatte. Nun wird der Spiess umgedreht. Watson.ch

SVP-Nationalrat Glarner provoziert nicht nur im Bundeshaus. (Bild: Anthony Anex/Keystone)

(amü) Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner schiesst mal wieder scharf: Der Aargauer hat am Dienstag auf Facebook die Telefonnummer und den Namen einer Zürcher Lehrerin veröffentlicht. Dies mit dem Aufruf, vielleicht «möchte jemand der Lehrerin mitteilen, was man davon hält».

Hintergrund: Die Frau hatte in einem Elternbrief darauf hingewiesen, dass muslimische Kinder während des aktuellen Festes zum Fastenbrechen nicht zur Schule kommen müssen. Dies ohne einen Jokertag einziehen zu müssen.

Der Aufruf von Glarner blieb nicht ohne Folgen. Wie der Tages-Anzeiger berichtet, läutete das Telefon der Lehrerin Dutzende Male. Dasselbe auf dem Schulsekretariat.

Glarner löschte die Personalien der Lehrerin erst Stunden später von seinem Facebook-Profil. Dies nachdem ihm die Schule offenbar gedroht hat, Anzeige wegen Persönlichkeitsverletzung einzureichen.

Was Glarner womöglich nicht wusste: In der Zürcher Volksschulordnung ist ausdrücklich vorgesehen, dass sich Kinder aller Konfessionen bei hohen religiösen Feiertagen dispensieren lassen können.

Der Aargauer zeigt sich unbeeindruckt. Es kümmere ihn nicht, dass die Lehrerin nun von aufgebrachten Bürgern kontaktiert werde, sagte er weiter zum Onlineportal.

Die Retourkutsche

Die Reaktionen auf das Vorgehen des SVP-Nationalrats fallen harsch aus.

«Entschuldigung, aber würden Sie sich vorher mal schlau machen bevor Sie so was posten? Sie und Ihres gleichen sehen gleich widerrechtliches Handeln der Lehrerin. Dabei setzt Sie nur um,was per Gesetz beschlossen wurde. Da gibt es nichts zu diskutieren...»

...ist einer der harmloseren Kommentare auf den Facebook-Post von Glarner. Andere Kommentatoren werfen Glarner Lynchjustiz vor.

Der Zürcher Blogger Reda El Arbi geht derweil in die Gegenoffensive. «Ich dachte, wir könnten uns telefonisch bei Glarner bedanken»: Auf Twitter veröffentlicht er die Handy-Nummer des Nationalrats. Diese hat Glarner jedoch auch auf seiner privaten Webseite selbst veröffentlicht.

(Nummer geschwärzt)

Glarner, der ewige Provokateur

Der SVP-Nationalrat sorgte auf sozialen Medien immer wieder für Aufsehen. 2018 veröffentlichte er etwa den Auszug einer Klassenliste einer Dübendorfer Schule, auf denen nur einer von zwölf Namen nicht ausländisch klang. Später löschte er den Eintrag und entschuldigte sich.