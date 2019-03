Ständeratswahlen in St.Gallen: SVP schickt Mike Egger auch in den zweiten Wahlgang Die SVP des Kantons St.Gallen tritt auch zum zweiten Wahlgang der Ständerats-Ersatzwahlen vom 19. Mai mit Neo-Nationalrat Mike Egger an. Die Parteileitung habe die Resultate des ersten Wahlganges analysiert und sehe für den zweiten Wahlgang noch viel Potenzial. Tim Naef

Bleibt im Zentrum des Interesses: Mike Egger will auch im zweiten Wahlgang für die SVP antreten. (Bild: Michel Canonica)

Die Parteileitung habe auf der Basis eines Mandates des Kantonalvorstandes daher beschlossen, mit Mike Egger aus Berneck nochmals anzutreten, heisst es von der SVP St.Gallen in einer Medienmitteilung. Er sei der einzige Kandidat, der sich politisch klar positioniert habe und für eine echte bürgerliche Politik einstehe. «Mike Egger ist für den zweiten Wahlgang voll motiviert und wird in den nächsten Wochen mit vielen Auftritten nahe <bi de Lüt> sein», so die SVP.

Nomination war eine Überraschung

Die Überraschung war gross, als die SVP Anfang Januar bekannt gab: Sie setzt nicht auf Parteisekretärin Esther Friedli oder Nationalrat Roland Rino Büchel, sondern auf den 26-jährigen Mike Egger. Der gelernte Metzger aus dem Rheintal schaffte mit 19 Jahren den Sprung Kantonsparlament und ist im Februar als Nachfolger von Toni Brunner im Nationalrat vereidigt worden.