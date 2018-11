Spesen-Affäre an Uni St. Gallen geht an Disziplinarkommission

HSG-Spesenaffäre: Der Hauptverdächtige ist ein Rechtsprofessor

Der Fall von Spesenmissbrauch an der Universität St.Gallen betrifft das Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics. Im Fokus der Untersuchungen steht der am Institut inzwischen nicht mehr tätige deutsche Rechtsprofessor und Brasilien-Experte Peter Sester.