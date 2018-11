Solothurn: Sechs Menschen sterben bei Brand – darunter auch Kinder Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solothurn sind in der Nacht auf Montag sechs Hausbewohner verstorben. Mehrere Personen wurden in Spitäler gebracht. Die Brandursache ist noch unbekannt. Jürg Krebs/ sda

Blick auf das Mehrfamilienhauses nach dem Brand. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey)

Die Ermittler der Polizei suchen am Tag nach der schrecklichen Tragödie nach der Brandursache im Haus Wängistrasse 40 in Solothurn. Sie gehen davon aus, dass das Feuer in der Nacht auf Montag um circa 2 Uhr im Erdgeschoss ausgebrochen ist. Ob durch Fahrlässigkeit, Brandstiftung oder einem anderen Grund ist unklar.

Klar ist: Sechs Personen starben beim Inferno. Es gibt weitere Schwerverletzte, wie Polizeisprecher Andreas Mock gegenüber TeleM1 erklärt. Ein Teil kam ins Bürgerspital Solothurn, andere wurden weiter verlegt. Die Überlebenden wurden in einer Zivilschutzanlage untergebracht.

Die Identität der Toten gibt die Polizei noch nicht bekannt, die Abklärungen laufen laut Mock. Er will auch nicht bestätigen, ob es sich um Flüchtlingsfamilien handelt oder nicht. Auch die Zahl der verstorbenen Kinder nennt er nicht.

«Es ist für alle sehr belastend»

Ein Bewohner bemerkte gegen 2.10 Uhr Rauch im Treppenhaus und löste Alarm aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. In dem Mehrfamilienhaus mit vier Stockwerken an der Wengistrasse in der Nähe der Altstadt von Solothurn befanden sich über zwanzig Personen. Die meisten von ihnen brachte die Feuerwehr über Leitern in Sicherheit.

Man habe erst im Nachgang festgestellt, dass es Tote gegeben habe. Man sei mit der Rettung von vielen Personen beschäftigt gewesen. «Es war ein sehr einschneidender Einsatz», sagte der Feuerwehrkommandant dem Videodienst der Agentur Keystone-SDA: «Es ist für alle sehr belastend.»

Die Szenen in der Nacht waren grausam, soviel wir klar. Anwohner und Rettungskräfte berichten von Schreien – von Kindern und Erwachsenen. Ein Augenzeuge berichtet, dass eine Frau ein Baby habe retten wollen, indem sie es aus dem Fenster habe fallen lassen. Es soll nicht überlebt haben.

Eine weitere Augenzeugin berichtet, dass ein Mann in Panik aus dem vierten Stock gesprungen sei. Auch er soll nicht überlebt haben.



Der Solothurner Stadtpräsident Kurt Fluri spricht von der grössten Katastrophe der letzten Jahre. Das Ereignis nehme ihn sehr mit.



