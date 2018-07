So schön war die Hochzeit von Martina Hingis Jetzt ist es offiziell: Martina Hingis und Harald Leemann haben am Samstagnachmittag in Bad Ragaz geheiratet.

Martina Hingis und Harald Leeman bei ihrer Hochzeit in Bad Ragaz. (Bild: Grand Resort Bad Ragaz)

Die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis und der Zuger Sportarzt haben sich nach zwei Jahren Beziehung bei einer freien Trauung vor 140 Gästen im Grand Resort Bad Ragaz das Jawort gegeben. Die zivile Trauung fand am Freitag auf dem Standesamt in Zug statt (Artikel vom 20. Juli).

Nur ein kleiner Kreis war über die Hochzeit informiert, die bewusst in privatem Rahmen mit der Familie und den engsten Freunden abgehalten wurde. Im Anschluss an die Feierlichkeiten geht es gleich weiter in die Flitterwochen. Wo diese stattfinden, wurde nicht bekannt.

Ein Pferde durfte auf dem Hochzeitsfoto von Martina Hingis und Harald Leemann nicht fehlen. (Bild: Sarganserländer)

Martina Hingis und Harald Leeman bei ihrer Hochzeit in Bad Ragaz. (Bild: Sarganserländer)

Martina Hingis will sich in Zukunft neben dem Tennis vermehrt auch dem Reitsport Zeit widmen, ihrer zweiten Leidenschaft. Daher plant das Ehepaar Hingis und Leemann auf seinem Grundstück in Bad Ragaz den Bau von acht Pferdeboxen. Insgesamt werden im gemeinsamen Leben von Martina Hingis und Harry Leemann die Themen Sport, Gesundheit und Medizin eine noch grössere Rolle spielen. (rem)