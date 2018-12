Studie aus Italien: Macht die Kita die Kinder dumm? Der Verein «Schutz-Initiative» um den früheren SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi warnt, Krippenkinder hätten einen tieferen IQ als solche, die zuhause betreut werden. Grundlage für die Behauptung ist eine Studie, die demnächst in einem wissenschaftlichen Fachblatt publiziert wird. Barbara Inglin

Bei der Frage, ob Kinder in einer Kinderkrippe gut aufgehoben sind, scheiden sich die Geister. (Symbolbild: Getty)

Eine Studie zur Krippenbetreuung führt derzeit zu gehässigen Diskussionen in den sozialen Medien. Publik gemacht hat sie der ehemalige SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. «Kinderkrippen reduzieren IQ des Kindes», schreibt er in einer Broschüre des Vereins «Schutz-Initiative», welchen er präsidiert. «Mit jedem zusätzlichen Monat, den Kinder in der Kita verbringen, reduziert sich der bei ihnen später gemessene IQ um durchschnittlich 0,5 Prozent», zitiert Bortoluzzi aus der Studie.

Auf Twitter hagelt es Kritik. Bortoluzzi wird als Tattergreis beschimpft, der sich die Frauen zurück an den Herd wünscht, die Studienergebnisse werden als Humbug abgetan. Zu Recht?

Verfasst wurde die Studie von drei Wissenschaftlern der Universität Bologna. Sie haben untersucht, welche Langzeitfolgen bei Kindern auftreten, die bereits vor dem zweiten Lebensjahr eine Kindertagesstätte besuchen. Tatsächlich kommen sie zum Schluss, dass ein zusätzlicher Monat in der Kita den IQ um 0,5 Prozent senkt. Das Ergebnis bezieht sich allerdings nur auf gut situierte Familien.

Die Studienautoren äussern die Vermutung, dass diese Kinder in der Kita weniger Eins-zu-eins-Betreuung geniessen als zu Hause. Dies könnte eine Auswirkung auf die Entwicklung der Intelligenz haben, schreiben die Autoren. In den untersuchten Tagesstätten kam im Schnitt eine Betreuerin auf vier Kinder unter einem Jahr. Bei den Ein- und Zweijährigen lag das Betreuungsverhältnis bei 1 zu 6.

Für die Studie wurden rund 450 Interviews mit Eltern durchgeführt, deren Kinder vor dem zweiten Lebensjahr eine Kinderkrippe in Bologna besucht haben. Der IQ der Kinder wurde zwischen dem 8. und 14. Lebensjahr getestet. Für die Bortoluzzi und die «Schutz-Initiative» ist die Schlussfolgerung aus der Studie klar: Kitas sind schlecht für Kinder, ideal betreut sind sie zuhause, sprich von der Mutter.

Studienautorin Margherita Fort widerspricht: Die Kita habe nur dann einen negativen Effekt, wenn zu wenig Betreuungspersonen präsent seien. Zudem könne aus der Studie keineswegs geschlossen werden, dass die Mütter mit ihren Kindern zuhause bleiben müssen. «Die Eins-zu-Eins-Betreuung kann zum Beispiel bestens vom Vater übernommen werden», so Fort.

Befund «wenig plausibel»

Kinderarzt Oskar Jenni, Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie am Kinderspital Zürich, kritisiert die Studie. Diese sei von Ökonomen verfasst worden, denen fundiertes psychologisches Wissen fehle. Der Befund zur verminderten IQ-Leistung bei Kita Betreuung sei nicht plausibel. Der weitaus wichtigste Faktor für die Höhe des IQs sei die genetische Veranlagung. Zwar spielten Umweltfaktoren wie der Bildungsstand der Eltern oder die Förderung auch eine gewisse Rolle, aber diese sei vergleichsweise gering. «Dass der Einfluss der Kita auf den IQ derart gross sein soll, ist aufgrund des aktuellen Forschungsstandes sehr unwahrscheinlich», sagt Jenni.

«Die Studie greift zu kurz», sagt auch Heidi Simoni, Leiterin des Marie Meienhofer-Instituts, welches auf Themen der frühen Kindheit spezialisiert ist. Die Erkenntnis, dass Kleinkinder auf vertraute und verfügbare Personen angewiesen seien, sei zwar durchaus richtig. Die Schlussfolgerungen der Autoren beurteilt sie aber als zu oberflächlich. «Die Studie geht davon aus, dass die Betreuung zuhause ideal ist und in der Kita nicht. Die Realität ist komplexer, hier und dort kommt es auf eine gute Qualität an und das ganze Arrangement muss stimmen», sagt die Psychologin.

Gewisse Risiken bei den Kleinsten

Oskar Jenni kann der Diskussion aber auch etwas Positives etwas abgewinnen. «Grundsätzlich ist es richtig, dass die ersten zwei Lebensjahre gewisse Risiken bergen», sagt Jenni. Er verweist auf anerkannte Studien, die nachweisen, dass die jüngsten Kita-Kinder höhere Stresshormonwerte aufweisen als solche, die zuhause betreut werden. Bei einer nicht optimalen Betreuung sei die Bindungssicherheit gefährdet, dies könne später zu psychischen Störungen führen.

Wichtig für eine gute Kita ist laut beiden Experten, dass das Kind wenige, verlässliche Bezugspersonen hat. Zudem fordern sie einen adäquaten Betreuungsschlüssel von maximal 3 Kindern unter 2 Jahren pro erwachsener Person. Entscheidend sei auch und die Fähigkeit der Betreuer, auf das einzelne Kind und auf die Gruppe einzugehen.

Es bleibt die kontrovers diskutierte Frage, wie viel Kitazeit pro Woche einem Kind unter zwei Jahren zugemutet werden kann. "Ganz wichtig ist, dass es nicht monsterlange Kitatage sind. Bei unter Zweijährigen liegt die Schmerzgrenze bei sechs bis acht Stunden", sagt Simoni.

Dass die pädagogischen Forderungen nicht immer mit der Realität vereinbar sind, wissen beide Fachleute. «Eine grosszügig berechnete, flexibel nutzbare Elternzeit und familienfreundlichere Arbeitszeiten wären deshalb sinnvoll», sagt Simoni.