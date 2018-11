Schweizer Hühner sollen Würmer fressen Bundesrat will den Schweizer Bauernstand näher an Natur

und Markt führen. Neu lässt er Insekten als Futtermittel für Tiere zu. Fabian Fellmann

Bundesrat Johann Schneider-Ammann stellt die Agrarpolitik ab 2022 vor. (Bild: KEYSTONE/Peter Schneider (Bern, 14. November 2018))

Sie ist ein Goldesel, die Schwarze Waffenfliege: Das findet Christian Zurbrügg vom Wasserforschungsinstitut des Bundes Eawag, wie er jüngst der «NZZ am Sonntag» sagte. Der Forscher hat eine Anleitung für die industrielle Zucht der Larven der Fliege publiziert. Diese bestehen zu 70 Prozent aus Eiweiss und stellen damit eine willkommene Quelle für Kraftfutter dar – zumal sie sich selbst von Abfällen ernähren.

Heute importieren die Schweizer Bauern 15 Prozent Futtermittel aus dem Ausland. Statt brasilianisches Soja könnten die Schweizer Hühner und Schweine in Zukunft aber Schwarze Waffenfliegen aus Schweizer Produktion auf ihrem Speiseplan finden.

Gestern hat der Bundesrat die rechtlichen Weichen gestellt. Mit der Agrarpolitik 22+ schlägt er vor, Insekten als Futtermittel zuzulassen. Heute ist das nur mit Spezialbewilligung möglich. Für menschliche Mägen hingegen ist seit einem Jahr der Verkauf von Produkten aus Mehlwürmern und Verwandtschaft erlaubt.

Widerstand dürfte der Bundesrat kaum wecken. Wissenschaft und Industrie forschen bereits fleissig, wie aus den Insekten das beste Futterangebot zu kriegen wäre. Allzu schnell vorwärts gehen dürfte es trotzdem nicht: Hersteller müssen zum Beispiel belegen, dass Krankheitserreger aus den Abfällen nicht ins Futtermittel gelangen. Als Folge der Rinderwahnsinn-Krise in den 1990er-Jahren sind die Behörden dabei sehr vorsichtig: Damals wurde das Füttern von Tiermehl verboten, um die Verbreitung der krankheitserregenden Prionen zu unterbinden.

14 Milliarden Franken für vier Jahre

Die Zulassung von Insekten als Futtermittel ist Teil eines ganzen Bündels von Massnahmen, mit denen der Bundesrat die Landwirtschaft in den Jahren ab 2022 vorwärtsbringen will. Die Bauern sollen dabei nominal gleich viel Geld erhalten wie in der laufenden Periode bis 2021: Für vier Jahre soll der Zahlungsrahmen 13,9 Milliarden Franken betragen. «Mit der AP22+ stärken wir die Qualität und Nachhaltigkeit», sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann gestern. Er wolle Marktorientierung, Selbstverantwortung und Innovationskraft der Bauern stärken.

Als Beispiel der stärkeren Marktausrichtung nannte Schneider-Ammann die Verdoppelung der Zulagen für silofreie Milch, die für Käse wie Sbrinz oder Gruyère verwendet wird, die gute Einnahmen sichern. Ebenso will der Bund eine neue Plattform für Agrarexporte schaffen, welche Handelshürden überwinden hilft. Auf Hinweise auf einen weitgehenden Zollabbau hat der Bundesrat in der AP22+ verzichtet – damit hatte Schneider-Ammann vor einem Jahr die Bauern erzürnt. Gestern zeigte er sich in diesem Punkt versöhnlich: Bei jeder Verhandlung über Freihandelsabkommen werde es auch um die Landwirtschaft gehen, sagte er, die Herausforderung bleibe. Aber er sei auch zuversichtlich, dass jeweils Lösungen gefunden werden könnten.

Komplett umgebaut werden die Versorgungssicherheitsbeiträge, welche die Bauern erhalten, damit in der Schweiz ausreichend Lebensmittel produziert werden. Eine Evaluation des Bundes zeigte, dass die Beträge von 1,1 Milliarden Franken pro Jahr stärker der Stützung der bäuerlichen Löhne dienten. Neu wird das sauber deklariert; zudem will der Bundesrat das System vereinfachen und eine Maximalgrenze von Direktzahlungen pro Hof von 250’000 Franken festlegen. Erste Reaktionen auf die AP22+, die der Bundesrat gestern in die Vernehmlassung geschickt hat, fallen durchzogen aus. Die Grüne Partei und die Kleinbauernvereinigung bemängeln, der Bund müsse stärker auf eine ökologische Landwirtschaft einwirken. Die SVP verlangte «Stopp der einseitigen Priorisierung der Ökologie» und die Weiterführung von Preissicherungsmassnahmen beim Fleisch, die bei der Vernehmlassung zur Disposition stehen. Der Bauernverband schliesslich bezeichnet die AP22+ als «Reform ohne Mehrwert»: Er will mehr Massnahmen für eine bessere Wertschöpfung von Landwirtschaftsprodukten am Markt sowie eine bürokratische Entlastung.