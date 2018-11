Schweizer Elektrogeräte verbrauchen immer weniger Strom

Dank energieeffizienteren Geräten verbrauchen Haushaltsgeräte immer weniger Strom. So ist etwa der Energieverbrauch der Elektrogeräte in den Bereichen Büro, IT und Unterhaltung um 35,5 Prozent zurückgegangen. Dies zeigt eine neue Statistik des Bundesamts für Energie.