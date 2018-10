Schweiz-EU: Verhandlungsfrist verstrichen – nächstes Treffen am Dienstag

In den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen sei die Zeit verstrichen, ohne dass in der letzten Runde ein «entscheidender Fortschritt erreicht worden ist». Dies sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag in Brüssel.