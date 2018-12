Schwarzer Tag für die Mitte

Lange Zeit war es undenkbar, die traditionelle Männerdomäne Militär in Frauenhand zu geben. Dass Frauen Verteidigungsministerien führen, ist inzwischen jedoch normal. Wie in vielen Bereichen hat auch in diesem ein Umdenken stattgefunden. Eine Frau als Verteidigungsministerin ist vor allem in der westlichen Welt normal geworden. In Finnland, Kanada und Norwegen gab es bereits in den 1990er-Jahren Verteidigungsministerinnen. Aktuell leiten in Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Äthiopien Frauen das Militärdepartement. Jetzt zieht die Schweiz nach.

Bekannteste Vertreterin ihrer Zunft ist die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Armeeressort nach der Bundestagswahl 2013 übernommen. Von der Leyen führt das Ministerium souverän, wenn auch das deutsche Militär nicht vor Skandalen gefeit ist. Davon waren aber auch ihre ausschliesslich männlichen Vorgänger betroffen. Von der Leyen, von Kritikern auch despektierlich «Flinten-Uschi» genannt, hat sich als Militärministerin etabliert.

Qua Amt in die Rolle der Oberbefehlshaberinnen gekommen sind verschiedene Premierministerinnen. Margaret Thatcher zum Beispiel, zwischen 1979 und 1990 britische Regierungschefin. Die Eiserne Lady hat in dieser Zeit im Falklandkrieg gegen Argentinien (1982) den Waffengang erprobt. Militärisch war das Unterfangen erfolgreich. Ein weiteres Beispiel ist Golda Meir, die von 1969 bis 1974 Israel regierte. Sie war die bisher einzige Premierministerin des Landes und amtete auch als Ober­befehlshaberin der Armee. In Israel sind Militäreinsätze Dauerthema, so auch für Golda Meir. In ihre Regierungszeit fiel der Jom-Kippur-Krieg von 1973. (dlw)