Schumacher wird nach Mallorca verlegt Im Juli wurde bekannt, dass Corinna Schumacher im Südwesten von Mallorca eine Villa kauft. Wie der «Blick.ch» schreibt, ist nun klar: Ihr Ehemann und siebenfacher Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher wird schon bald auf die Baleareninsel verlegt.

Seit seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 wird Schumacher in seinem Zuhause in Gland im Kanton Waadt gepflegt. Der 49-Jährige wird die Schweiz somit nach 22 Jahren verlassen. Wie lange sein Aufenthalt in Mallorca dauern wird, ist momentan unklar. Die Bürgermeisterin der mallorquinischen Gemeinde Andratx, Katia Rouarch, bestätigt gegenüber der Westschweizer «Illustré», dass sich Schumacher dort niederlassen wird.

Auch die örtliche Polizei sei bereits über die baldige Ankunft des berühmten Patienten informiert worden. Das 15000 Quadratmeter grosse Anwesen, das Corinna Schumacher für rund 30 Millionen Franken gekauft hat, besteht aus einem Haupthaus und zwei Nebengebäuden. Hinzu kommen zwei Swimmingpools, ein Heli-Landeplatz und ein Fitnessstudio. Früher gehörte es dem Präsidenten von Real Madrid, Florentino Perez (71). (red)